Madame Web: si accendono ufficialmente i social del film

Madame Web è paragonabile a Doctor Strange

Madame Web è il nuovo lungometraggio supereroistico che è centrato su uno dei personaggi che orbita torno al mondo di Spider-Man, Madame Web appunto, che ha il volto di Dakota Johnson (Cinquanta sfumature di grigio, 7 sconosciuti a El Royale). La figura, che è stata introdotta nei fumetti nel 1980 grazie a Denny O’Neil e John Romita Jr., è la leader cieca del gruppo delle Donne Ragno e ha salvaguardato l’identità di Peter Parker per diverso tempo. La pellicola, diretta da S.J. Clarkson (The Defenders, Life on Mars), è in buona compagnia: anche i due capitoli dedicati a Venom (girati da Ruben Fleischer e Andy Serkis) e anche Morbius fanno parte dello stesso universo di riferimento.

Madame Web, nonostante sia ancora in una fase molto preliminare di produzione (sappiamo davvero molto poco riguardo il progetto) è già partito sui social: come riportato da ComicBook, infatti, sia l’account di Instagram (che vi alleghiamo qui sopra) che quello Twitter sono attivi da diverse ore. Sicuramente un buon segno non solo perché certifica che i lavori dietro il film stanno procedendo spediti, ma anche perché potremmo avere degli aggiornamenti ufficiali direttamente da quelle pagine.

Madame Web, secondo alcune valutazioni iniziali, potrebbe essere la versione femminile di Doctor Strange dell’universo Sony, nell’ottica in cui questo personaggio ha alcuni poteri in comune con il potente stregone, come una spiccata abilità ad utilizzare poteri magici e a proiettare la sua forma astrale. Ad ora sappiamo che nel cast, oltre alla Johnson, ci sarà la presenza di Sydney Sweeney, vista recentemente in Euphoria, in un ruolo misterioso. Secondo le prime indiscrezioni, l’artista potrebbe ricoprire la parte di Black Cat, Silver Sable o Spider-Gwen. Attendiamo ulteriori sviluppi delle vicende direttamente dai canali ufficiali e da possibili leak in giro per il web, sperando di scoprire la data ufficiale di rilascio il prima possibile.