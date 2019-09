Rebecca Sugar, creatrice della popolare serie di Cartoon Network Steven Universe, sarà ospite del Lucca Comics & Games 2019

Cartoon Network porta al Lucca Comics & Games un’ospite d’eccezione: Rebecca Sugar, creatrice di una delle serie di punta della rete, Steven Universe. L’edizione 2019 della manifestazione si svolgerà nella capitale di provincia toscana dal 30 ottobre al 3 novembre. Rebecca Sugar incontrerà i fan in occasione del panel The Making Of Steven Universe, che si svolgerà il 1 novembre.

Rebecca Sugar racconterà nell’occasione lo sviluppo creativo della serie, per poi cimentarsi in una performance musicale dal vivo. L’incontro verrà moderato da SIO, fumettista italiano e star del web con quasi 2 milioni di iscritti su YouTube, appassionato della serie tanto da realizzarne una parodia, Stefano Universo. Ma le sorprese non sono finite qui: il 2 novembre sarà infatti presentato in anteprima europea il film Steven Universe The Movie, diretto dalla stessa Rebecca Sugar. Si tratta di un musical che vede la collaborazione con artisti vincitori di Emmy, Grammy e Tony Award: tra questi Chance The Rapper, Estelle, Patti LuPone, Uzo Aduba, Gallant, Aimee Mann. I brani originali sono stati creati dalla regista e creatrice del personaggio.

In italia il filmi un questione andrà in onda in esclusiva Prima TV su Cartoon Network nel 2020.