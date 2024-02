Lili Reinhart e la malattia recentemente diagnosticata: “l’ho scoperta durante un episodio depressivo”

Lili Reinhart, l’attrice conosciuta per il suo ruolo di Betty Cooper nella serie televisiva Riverdale, ha recentemente condiviso con il mondo la sua diagnosi di alopecia, scoperta nel bel mezzo di una battaglia con una grave depressione.

Lili Reinhart e la sincerità con i fan riguardo i problemi personali e li incoraggia a sentirsi meno soli

In un video pubblicato su TikTok lunedì, Reinhart, 27 anni, ha raccontato di come abbia affrontato questa nuova sfida di salute. L’alopecia areata, una malattia autoimmune che provoca la caduta dei capelli, ha colpito la giovane attrice in un momento particolarmente difficile della sua vita.

Mostrando un trattamento con terapia a luce rossa sul social media, Lili ha illustrato parte del percorso che sta intraprendendo per gestire la sua condizione. La terapia, che utilizza la luce rossa a bassa lunghezza d’onda per trattare una varietà di condizioni, potrebbe offrire un sollievo e contribuire a migliorare la crescita dei capelli.

Ma questa non è la prima volta che Lili Reinhart condivide informazioni con i fan riguardo alla sua salute mentale. In passato, l’attrice ha parlato apertamente della sua battaglia con la depressione e l’ansia, condividendo con il pubblico gli alti e bassi di una lotta che dura da anni e portando in evidenza problemi di cui, ad oggi, non si parla ancora abbastanza.

Nei suoi post sui social media e in interviste, ha offerto un’immagine autentica delle sfide che affronta quotidianamente, incoraggiando gli altri a non sentirsi soli nelle loro lotte personali. La reazione dei suoi fan è stata di sostegno e gratitudine per la franchezza di Reinhart nel condividere la sua esperienza. Molti fan hanno espresso solidarietà e affetto, offrendo parole di conforto e incoraggiamento e dicendole quanto abbiano apprezzato il suo gesto.

