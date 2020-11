A vederlo così forse si fa fatica a riconoscerlo, eppure è uno dei comici più amati. Se non l’avete ancora capito questo ragazzo ritratto nella foto in bianco e nero è il grande attore, regista, sceneggiatore, comico, cabarettista, scrittore e cantautore Leonardo Pieraccioni, autore di commedie indimenticabili tra cui, solo per citarne alcune, I laureati (1995), Il ciclone (1996), Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005), Una moglie bellissima (2007)

Io & Marilyn (2009), Se son rose (2018)

La foto in questione è stata pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Pieraccioni e lo stesso attore fiorentino ha spiegato nella didascalia che in questa immagine aveva solo 17 anni e si accingeva a salire per la prima volta in vita sua su un palcoscenico.

Leonardo Pieraccioni: uno degli attori, registi e comici italiani più amati

Visualizza questo post su Instagram 17 anni. La mia prima volta davanti ad un pubblico. Un post condiviso da @ leonardo_pieraccioni in data: 3 Lug 2020 alle ore 9:28 PDT

Nato a Firenze il 17 febbraio 1965, Leonardo Pieraccioni ha iniziato la sua carriera nel 1981 partecipando al programma Un ciak per artisti domani, presentato da Carlo Conti, insieme al quale condurrà il varietà Succo d’Arancia nel 1986. Sempre in questi anni lo vediamo a teatro con Giorgio Panariello in Fratelli d’Italia.

Dopo una serie di successi in TV fa il suo debutto sul grande schermo nel 1995 con I laureati, che incassa ben 13 miliardi di lire al box office. Il successo viene replicato da Il ciclone, l’anno successivo, che incassa ben 70 miliardi di lire al pari di Fuochi d’artificio (1997). Con Il principe e il pirata (2001) vince il Nastro d’argento per la miglior colonna sonora. In questi anni Pieraccioni crea e mantiene delle collaborazioni divenute praticamente storiche, come quella con Massimo Ceccherini, suo assiduo collaboratore.

Il 2007 lo vede a lavoro con Laura Torrisi – che sarà la sua compagna fino al 2014, nonché madre della figlia Martina – in Ti amo in tutte le lingue del mondo.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO