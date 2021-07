L’avete riconosciuta? Ha una bellezza atipica, è una fervente attivista per i diritti LGBT e deve tutto al suo naso

È un’attrice spagnola che ha ottenuto un successo interplanetare, famosa soprattutto per i suoi lineamenti che la caratterizzano e la rendono una bellezza atipica. Al mondo è conosciuta come Rossy de Palma e questa è la sua storia.

Biografia, carriera e vita privata di Rossy de Palma

Il suo pseudonimo è Rosa Elena Garcia Echave ed è un’attrice spagnola nata a Palma di Maiorca il 16 settembre del 1964. Passa i primi anni della sua vita nelle Baleari, per poi trasferirsi a Madrid, dove fonda un gruppo musicale tutto al femminile, chiamato Peor impossible. È qui che figura per la prima volta il nome d’arte Rossy Peor, che diventerà successivamente Rossy Von Donna. Negli anni Ottanta diventa la musa ispiratrice di Pedro Almodòvar, completamente innamorato dei suoi lineamenti irregolari e fuori dal comune. Le offre l’opportunità di girare nel film La legge del desiderio, primo di una lunga serie di pellicole firmate dal regista, quali Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Légami!, Kika, Il fiore del mio segreto, per il quale verrà anche nominata ai premi Goya, i corrispettivi spagnoli degli Oscar.

Acquista sempre più popolarità al cinema anche grazie a Chicken park, la parodia di Jurassic Park diretto da Jerry Calà. Tra le altre sue collaborazioni con artisti italiani, ricordiamo Peggio di così si muore di Marcello Cesena, Tu la conosci Claudia? di Aldo, Giovanni e Giacomo. Tra le altre pellicole in cui è comparsa, facciamo riferimento in modo particolare a Metalmeccanico e parrucchiera in un tribunale di sesso e politica con Luciano Martino, regista anche di Nel giardino delle rose, di cui Rossy è protagonista insieme a Massimo Ghini e Giancarlo Giannini.

Oltre alla sua collaborazione italiana, Rossy ha lavorato soprattutto in Spagna, ma si ricorda anche la sua interpretazione nel film statunitense Pret-à-Porter di Robert Altman, nel quale recita al fianco di Kim Basinger, Rupert Everett, Anouk Aimée e Marcello Mastroianni. Nel 2007 realizza la sua linea di profumi, mentre nel 2011 è stata l’ospite ufficiale alla presentazione del libro di Alfonso Luigi Marra, Il labirinto femminile. È infine comparsa anche come giudice nel programma televisivo di Sky Italia Lady Burlesque. Da anni Rossy è un’attivista per i diritti LGBT.