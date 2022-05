L’avete riconosciuta? È diventata celebre grazie a uno scandalo, si è scoperta lesbica e ha sposato un famoso non vedente

Attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, classe 1977, è l’iconico volto di uno degli show più seguiti al mondo, un grande successo commerciale andato in onda dal 2012 al 2018 e del quale è stata assoluta protagonista. Nonostante si tratti del ruolo che l’ha resa maggiormente celebre, l’attrice ha iniziato a recitare fin dai suoi 17 anni, apparendo in spot e serie tv e debuttando al cinema nel 2000 nella pellicola Our Song. La sua carriera è continuata poi sul grande schermo in film come Save the Last Dance, Bad Company – Protocollo Praga, fino al successo nel 2004 con Ray, biopic sulla vita di Ray Charles, dove interpreta Della Bea Robinson. Si tratta di Kerry Washington che oggi, 31 gennaio 2022 compie 45 anni, e diventata famosa con l’interpretazione di Olivia Pope, celebre personaggio della serie tv firmata Shonda Rhimes, Scandal.

Kerry Washington in cima alle classifiche di Hollywood

Successivamente a Ray ampi consensi riceve anche la performance in Lei mi odia, di Spike Lee, dove interpreta la protagonista femminile. La sua carriera continua poi con numerose pellicole e come guest star in alcuni show televisivi, fatta eccezione per 100 Centre Street dove compare per 5 puntate. Nel 2012 recita una parte in Django Unchained e lo stesso anno viene scelta per il ruolo principale in Scandal con il quale ottiene il plauso della critica e viene candidata ad alcuni tra i più importanti e prestigiosi premi televisivi. Scandal ha un successo internazionale e Kerry Whasington viene inserita dalla rivista Forbes nella classifica degli attori più pagati al mondo, da Vanity Fair nella lista dei 10 personaggi televisivi più vestiti, da People al secondo posto tra le 100 persone più belle e Glamour la nominato Donna dell’anno. Inclusi 2 episodi nello show Le regole del delitto perfetto, dove compare nuovamente nel ruolo di Olivia Pope, particolarmente apprezzata anche nello spettacolo di Broadway, American Son, che ha avuto poi un adattamento cinematografico distribuito su Netflix. Come regista ha diretto alcuni episodi di serie tv come Scandal, SMILF e Insecure e nel 2020 ha recitato nell’apprezzato show Tanti piccoli fuochi, co-protagonista di Reese Witherspoon e nel film The Prom.