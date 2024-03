Kate Middleton ha il cancro: la principessa lo ha annunciato in un video

In un toccante video pubblicato su X, la principessa Kate del Galles ha svelato al mondo le sue attuali condizioni di salute, aggiornando il pubblico dopo mesi di speculazioni e mistero. La moglie di William ha rivelato di essere attualmente impegnata in un trattamento di chemioterapia preventiva, affrontando coraggiosamente le prime fasi della sua battaglia contro il cancro.

La diagnosi di cancro per la principessa Kate è arrivata dopo l’intervento

La notizia è stata un duro colpo per molti, poiché la principessa Kate aveva mantenuto il silenzio riguardo alla sua salute dopo un significativo intervento chirurgico addominale avvenuto a gennaio. È stata proprio lei a condividere la sua lotta con il pubblico, spiegando che gli esami di routine successivi all’intervento hanno rivelato la presenza di un tumore.

Kate ha chiarito che l’intervento chirurgico iniziale era stato programmato per una condizione non cancerosa, ma il successivo esame ha portato alla scoperta del tumore. Nonostante la difficile situazione, la principessa si è mostrata fiduciosa e determinata, dichiarando di sentirsi bene e di diventare sempre più forte giorno dopo giorno.

“Questo ovviamente è stato un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia”, ha detto. “Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”. “Come ho detto loro, sto bene – ha proseguito la principessa – e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito”.

Nel video, Kate ha condiviso l’impatto emotivo che la notizia ha avuto su di lei e sul principe William, sottolineando il loro impegno nel gestire la situazione in modo privato per il bene della loro famiglia. Ha raccontato di quanto tempo sia stato necessario per elaborare la notizia e per spiegarla ai loro figli, George, Charlotte e Louis, rassicurandoli sul fatto che lei guarirà.

La principessa Kate ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e ha enfatizzato il suo impegno nel concentrarsi sulle attività che favoriranno la sua guarigione, sia fisica che emotiva. Il suo messaggio di resilienza e speranza ha toccato profondamente il pubblico, che ha risposto con un’ondata di solidarietà e sostegno nei suoi confronti.

