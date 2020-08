Domenica 9 agosto su Sky Cinema ci sarà la prima tv di Judy, film che ha permesso a Renéè Zellweger di vincere l’Oscar come miglior attrice protagonista

A fine gennaio Judy(recensione QUI) veniva distribuito per la prima volta nelle sale italiane. Circa una settimana dopo, Renéè Zellweger vinceva l’Oscar come miglior attrice protagonista. Adesso, a distanza di sei mesi, il film diretto da Rupert Goold si prepara ad esordire sul piccolo schermo grazie a Sky Cinema.

L’attrice de Il diario di Bridget Jones ha investito tutto il proprio talento per dare vita alla sua interpretazione di Judy Garland, star hollywoodiana scomparsa nel 1969 all’età di 47 anni. In particolare, l’opera racconta gli ultimi anni di vita dell’attrice, celebre e amata in tutto il mondo per essere stata Dorothy Gale nel classico di Victor Fleming, Il Mago di Oz (1939) ma anche per aver recitato in È Nata una Stella (1954) e Vincitori e Vinti (1961). L’esistenza di Judy Garland non è stata certo semplice e regolare: la donna, nonostante il grande successo ottenuto durante la sua carriera, ha dovuto fare i conti con una lunga dipendenza da farmaci e alcol, nonché con problemi finanziari e con una battaglia portata avanti contro il suo ex marito per ottenere l’affidamento dei figli.

Rupert Goold ha quindi diretto l’adattamento cinematografico del dramma teatrale End of the Rainbow di Peter Quilter. Un biopic drammatico, attraverso cui Renéè Zellweger ha conquistato pubblico e critica sin dall’anteprima al Toronto International Film Festival, dove la proiezione del film è stata seguita da una lunga standing ovation. L’appuntamento con Judy è dunque per domenica 9 agosto alle ore 21:15 su Sky Cinema Due.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO