Joker: Joaquin Phoenix è aperto ad un sequel ma non ne sa nulla

Joker è un lungometraggio che, nonostante abbia diviso tantissimo le acque, è stato estremamente apprezzato dal pubblico e anche dalla critica, rilanciando completamente l’universo DC, anche se con un progetto parecchio collaterale e indipendente dal mondo supereroistico. La realizzazione, inoltre, ha portato a casa parecchi premi tra i quali un Leone d’oro a Venezia, due Premi Oscar per l’interpretazione di Phoenix e la migliore Colonna Sonora a Hildur Guðnadóttir e molti altri. Un titolo, quindi, particolarmente interessante che da tempo si vocifera possa essere seguito da un altro capitolo.

Nell’ultimo periodo, a tal proposito, si sono fatte sempre più insistenti delle voci su un possibile Joker 2, con alcuni documenti di produzione che sembravano non lasciare dubbi. Nonostante questo, l’ufficialità in effetti non c’è e a dimostrarlo è una recente intervista fatta a Joaquin Phoenix stesso. Il divo, interrogato da The Playlist riguardo la realizzazione in occasione della sua recente performance in C’mon C’mon, ha dichiarato, senza troppi giri di parole, di essere aperto ovviamente ad un seguito, ma di non saperne assolutamente nulla. Le cose sono due: o questa dichiarazione è vera e effettivamente l’artista è all’oscuro di tutto o si sta parecchio divertendo con i giornalisti, nascondendo la cosa. È sicuro che prima o poi la verità verrà a galla.

Joker è prodotto da Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures, Joint Effort, BRON Studios, Creative Wealth Media Finance, DC Comics, DC Entertainment con la regia curata da Todd Phillips (Una notte da leoni, Trafficanti) e una sceneggiatura ad opera dello stesso Phillips con Scott Silver. Il cast, invece, vede coinvolti anche Robert De Niro nei panni di Murray Franklin, Zazie Beetz che incarna Sophie Dumond, Frances Conroy che presta il volto a Penny Fleck, Brett Cullen (Thomas Wayne) e molti altri ancora. Il lungometraggio è stato distribuito nei cinema italiani il 3 ottobre 2019.