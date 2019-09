Il regista del lungometraggio Joker, Todd Phillips, ha detto che la sceneggiatura pensava a Phoenix come protagonista

Ma non solo: Todd Phillips, al comando di Joker, ha detto che per Joaquin Phoenix era importante che non ci fossero riferimenti espliciti a Thomas Wayne, il padre di Bruce. Insomma, l’attore non voleva che ci fosse alcun riferimento esplicito al mondo di Batman.

Sarebbe stato più facile per lui se il film fosse intitolato Arthur e non avesse avuto nulla a che fare con nessuna di queste cose. Ma alla lunga penso che l’abbia capito e apprezzato.

Senza nessun collegamento al più vasto universo DC, questo sarebbe davvero stato un film di Joker solo nel titolo. Del resto, Phoenix e Phillips non erano d’accordo nemmeno sul peso che l’attore doveva avere nel film, anche se erano d’accordo sul fatto che l’aspetto sarebbe dovuto essere diverso: Phoenix non era del tutto ‘accordo a dimagrire per un ulteriore ruolo cinematografico:

“È un modo orribile di vivere. Penso che Arthur debba essere un po’ pesante – ha spiegato Phoenix. “Mentre Todd diceva: io credo che tu dovresti attenerti alla sua persona, così esile e sottile, invece.”

Insomma, di “scaramucce”, con un attore di questo calibro, certamente ce ne devono essere state parecchie sul set. Del resto, per entrare in un ruolo del genere, così scuro, sono mille le emozioni da fare proprie, da provare; recentemente ci è stato anche raccontato di come a volte Phoenix lasciasse il set senza dire nulla per schiarirsi le idee, salvo poi rientrare e finire la scena in modo perfetto. Tuttavia, come abbiamo anticipato non c’è mai stato alcun dubbio su chi dovesse essere il protagonista della pellicola, come ha confermato Todd Phillips:

Abbiamo scritto il film per Joaquin.

Joker arriverà nelle nostre sale cnematografiche il prossimo 3 ottobre.