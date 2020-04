Julianne Moore e Finn Wolfhard (Mike in Stranger Things) saranno i protagonisti del film che segna l’esordio alla regia di Jesse Eisenberg

Julianne Moore e Finn Wolfhard saranno i protagonisti di When You Finish Saving the World, film che segnerà il debutto alla regia di Jesse Eisenberg, noto soprattutto per aver interpretato Mark Zuckerberg in The Social Network. L’attrice vincitrice del premio Oscar nel 2015 per il film Still Alice ed il protagonista della serie Stranger Things rappresenteranno le star centrali dell’opera di Eisenberg ed interpreteranno madre e figlio.

When You Finish Saving the World sarà prodotto da Emma Stone ed il suo fidanzato Dave McCary insieme a Julianne Moore, mentre CAA Media Finance si occuperà delle vendite nel mondo. La sceneggiatura sarà invece firmata dallo stesso Jesse Eisenberg e riprenderà la storia alla base del suo Audible, seppur con qualche variazione di trama.

Il film racconterà tre decenni differenti e dunque la storia di tre membri di una famiglia: Nathan ed il rapporto con suo figlio appena nato, Rachel alle prese con la vita universitaria e con le dinamiche solite della sua età, e Ziggy, adolescente che cerca di capire da dove viene e dove sta andando. Nella serie audio, la voce dei tre protagonisti è affidata allo stesse Jesse Eisenberg insieme a Finn Wolfhard e Kaitlyn Dever (Unbelievable).

Di recente, Julianne Moore e Jesse Eisenberg sono stati protagonisti rispettivamente di The Glorias e Resistance, mentre Emma Stone sarà Crudelia nel live-action Disney di prossima uscita.

