L’attore Jeremy Irons presenterà alla manifestazione Il Cinema in Piazza la proiezione del film Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci

Domenica 16 giugno in occasione della manifestazione Il Cinema In Piazza nell’ambito della rassegna Grande omaggio a Bernardo Bertolucci si svolgerà, a San Cosimato (Roma), si svolgerà la proiezione del film Io ballo da sola. In occasione dell’evento Jeremy Irons, attore Premio Oscar come migliore attore protagonista per Il Mistero Von Bulow (1991), presenterà al pubblico la pellicola del Maestro recentemente scomparso. L’attore britannico aveva recitato nel film, interpretando il difficile ruolo di un drammaturgo affetto da una malattia terminale.

Io ballo da sola fu presentato in concorso al 49º Festival di Cannes nel 1996: la pellicola vede come protagonista Lucy, una diciannovenne amaricata interpretata da Liv Tyler. La ragazza affronta un viaggio dagli Stati Uniti all’Italia dopo il drammatico suicidio della madre. Il soggiorno in Toscana, tra le colline di Siena, sarà occasione per Lucy di metabolizzare il dolore della perdita e per affrontare un percorso di maturazione e di iniziazione erotica che condurrà la ragazza da adolescente a donna. La pellicola, tratta da un soggetto cinematografico dello stesso Bernardo Bertolucci, presenta nel cast (oltre a Jeremy Irons e Liv Tyler) Rachel Weisz, Sinéad Cusack e D.W. Moffett.

La proiezione-evento de Il Cinema in Piazza è stata organizzata anche grazie alla collaborazione di Clare Peploe, compagna di vita di Bernando Bertolucci, e Nathalie Baldascini, assistente personale del regista. Il film Io ballo da sola sarà riproposto in lingua originale con sottotitoli in italiano, a ingresso gratuito.