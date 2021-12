James Gunn ha ricevuto un regalo davvero speciale da Microsoft

James Gunn sta attualmente lavorando a Guardiani della Galassia Vol. 3

James Gunn è oramai nell’olimpo di tutti gli amanti dei cinecomic sia quelli Marvel che DC: l’apprezzato autore, infatti, ha cominciato ad avere ampia risonanza quando gli è stato assegnato un brand specifico da La Casa delle Idee ovvero Guardiani della Galassia. Mentre i primi due capitoli sono arrivati nel 2014 e nel 2017, il film-maker si è poi lanciato nel mondo Detective Comics passando alla regia di Suicide Squad, compito difficile tenendo in considerazione lo scarso risultato al botteghino della versione di David Ayer. Dopo aver sviluppato uno spin-off seriale sul personaggio di Peacemaker per conto di HBO Max, l’artista è di nuovo al lavoro, questa volta con Guardiani della Galassia Vol. 3.

Just three more days of shooting #GotGVol3 before break – and guess what I’m diving into? Thanks @xbox for this awesome gift. pic.twitter.com/amosVPRSvF — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2021

Detto questo, per premiare lo stacanovismo di James Gunn, Microsoft ha pensato bene di fargli un regalo davvero speciale, a tema Avengers Galattici come riportato da lui stesso tramite un suo tweet dal suo profilo personale. Nel pacco che è arrivato al divo, infatti, c’è una console brandizzata Guardiani della Galassia (una Xbox Series X) e anche il videogioco annesso, uscito da poco che è stato realmente apprezzato, specialmente dalla critica. Un regalo sicuramente gradito tenendo conto di quanto Gunn sia un grande appassionato di videogiochi. In un post di qualche tempo fa lo stesso autore si era detto rammaricato del fatto che non era ancora arrivata una versione rimasterizzata di Star Wars: Knigths of the Old Repubblic.

James Gunn è pronto forse anche al futuro dopo questo terzo film del franchise dedicato a Star-Lord e soci. Tempo fa il regista aveva dichiarato che aveva trovato tanta liberà lavorando a Peacemaker con HBO e che avrebbe voluto in futuro sperimentare di più il mondo seriale. Vediamo se effettivamente l’uomo seguirà questa strada o ne prenderà insolitamente un’altra ancora.

Leggi anche James Gunn apre alla possibilità di diversi spin-off di The Suicide Squad