James Gunn sta lavorando ad un altro progetto DC, ma non solo!

James Gunn è sempre più una star per il mondo dei cinecomic

James Gunn sta diventando sempre di più una figura di riferimento per ciò che concerne l’universo fumettistico sul piccolo e grande schermo: il film-maker, che si è guadagnato per la prima volta il favore del pubblico con la realizzazione di Guardiani della Galassia per la Marvel, uscito nel 2014, ha poi continuato con un altro capitolo dei Vendicatori galattici, Suicide Squad per conto di DC e una serie spin-off collegata al film appena citato, Peacemaker, prodotta da HBO e dedicata al personaggio in questione incarnato da John Cena.

Insomma, James Gunn sembra che abbia parecchio da fare ed è effettivamente instancabile. Dopo l’apprezzamento di Peacemaker da parte di pubblico e critica (con l’ovvia conferma della seconda stagione dello show), abbiamo scoperto che l’artista non sta di certo con le mani in mano, e sta già lavorando al futuro. In particolare, durante un’intervista (riportata da Screen Rant) con il podcaster Neil Vagg, Gunn ha spiegato che allo stato attuale sta già lavorando ad un altro progetto per conto di Detective Comics e che forse, in futuro, metterà mano ad un altro titolo sempre per la stessa compagnia. In realtà non sappiamo praticamente nulla di questa coppia di prodotti, anche se diamo per scontato che non si tratti di qualcosa che è già stato annunciato in precedenza e che è qualcosa di totalmente inedito. Ancora avvolta nel mistero, inoltre, la tipologia di opera, se effettivamente si tratta di serie televisive o lungometraggi.

Sto lavorando su un’altra cosa della DC, e forse un’altra. Quindi abbiamo un paio di cose diverse che stiamo bilanciando con le storie.

Potremmo azzardare che si tratti di qualche serie relativa a qualche altro personaggio del mondo di Suicide Squad, ma non abbiamo la certezza matematica di questa affermazione. Detto questo, non vediamo l’ora di scoprire cosa bolla nella pentola di James Gunn, considerando la sua interminabile e frizzante creatività.

