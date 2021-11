James Bond: la discussione sul prossimo 007 è già aperta!

James Bond: occhi puntati su Tom Hardy e Regé-Jean Page

James Bond è tornato recentemente al cinema con No Time to Die. Ad interpretarlo per l’ultima volta Daniel Craig, dopo ben 5 volte ovvero, oltre al film sopramenzionato, in Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015). Già da tempo, dopo questo commovente ed emozionante addio al personaggio, si sta parlando del possibile successore che andrà a ricoprire il ruolo della spia inglese più sexy e letale del mondo e sono stati tirati in ballo parecchi nomi tra i quali spiccano quelli di Regé-Jean Page, affascinante protagonista delle prima stagione di Bridgerton o anche Tom Hardy, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni.

In tutto questo, la direzione di MGM, in particolare Barbara Broccoli e Michael Wilson avevano dichiarato di aver bisogno di qualche tempo prima di arrivare ad una decisione definitiva, d’altronde il 25esimo di film di James Bond è arrivato da relativamente poco nelle sale in tutto il mondo. Ma non disperiamo perché i lavori sembra che stiano per avviarsi. Una delle dirigenti di Metro-Goldwyn-Mayer, ovvero Pamela Abdy, ha spiegato in un’intervista per The Hollywood Reporter (via Screen Rant) che il tutto è già partito, in una fase molto preliminare è chiaro. Di seguito trovate le sue parole nel dettaglio.

È spalancato. Abbiamo avuto conversazioni preliminari molto precoci con Barbara [Broccoli] e Michael [Wilson], ma volevamo che Daniel avesse il suo ultimo evviva.

Ovviamente ci auguriamo di sapere qualsiasi cosa a tal proposito e per questo motivo vi consigliamo di rimanere sintonizzati per scoprire eventuali novità da parte nostra. È probabile che il tempo per un nuovo James Bond non sia effettivamente arrivato, ma c’è sempre spazio per speculare e ragionare insieme sui possibili sviluppi di questa vicenda.