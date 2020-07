Durante il Filming Italy Sardegna Festival 2020, Isabelle Huppert ha parlato anche del suo nuovo film, L’Ombra di Caravaggio, diretto da Michele Placido

In occasione del Filming Italy Sardegna Festival, evento iniziato giovedì al Forte Village di Cagliari, l’attrice Isabelle Huppert ha parlato dei suoi progetti futuri e dei suoi sogni nel cassetto. L’interprete francese, detentrice del record per il maggior numero di candidature ricevute per il Premio César e nominata per la prima volta all’Oscar nel 2016 per Elle di Paul Verhoeven, ha ammesso di prestare più attenzione ai registi che le propongono un film che ai ruoli veri e propri. Isabelle Huppert ha scelto così di citare tre registi italiani con cui le piacerebbe collaborare:

Tra i registi italiani, mi piacerebbe lavorare con Nanni Moretti, Paolo Sorrentino e Matteo Garrone.

Insomma, una dichiarazione di stima nei confronti dei tre registi italiani che potrebbero accogliere l’invito dell’attrice, pensando di proporle qualcosa in futuro. Ricordiamo che Isabelle Huppert reciterà ne L’Ombra di Caravaggio, film diretto da Michele Placido che vedrà protagonista Riccardo Scamarcio nel ruolo del celebre artista. Proprio a tal proposito, l’attrice de Le cose che verranno ha dichiarato:

Sono molto felice di ritrovare Michele Placido, con cui ho lavorato già nel 1981 (Storie di donne di Benoit Jacquoit), per questo nuovo progetto dove io sono attrice e lui regista. Nella pellicola io interpreto questa donna nobile, Costanza Sforza Colonna, molto protettiva verso di Caravaggio, l’ha conosciuto molto giovane e tra loro c’è stata una storia d’amore, lei ha capito la sua visione, cosa voleva portare nell’arte.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO