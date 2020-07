Direttamente da Cagliari, Ilenia Pastorelli ha parlato della pandemia, del suo rapporto con i social e dei pregiudizi nei suoi confronti

Madrina della terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival, che si sta tenendo in questi giorni al Forte Village di Cagliari, Ilenia Pastorelli ha risposta ad alcune domande, parlando di pandemia e di social. Per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, che ha paralizzato le produzioni cinematografiche per mesi, l’attrice ha dichiarato:

In Italia ci siamo comportati bene, ci siamo ritrovati uniti, ma mi chiedo una cosa: perché nei teatri è tutto bloccato e tolgono le sedie mentre negli aerei si viaggia ancora attaccati? Se è così allora andiamo a recitare monologhi e fare teatro sull’aereo! Credo che a settembre le classi più povere saranno colpite pesantemente e ci saranno molti licenziamenti.

Spostando la discussione sui social, l’attrice vincitrice del David di Donatello nel 2016 per Lo chiamavano Jeeg Robot ha ammesso che:

In questo periodo di pandemia ho preferito piu osservare che diventare protagonista sui social. Anche questo hashtag #iorestoacasa che senso ha? Tutti a dire #iorestoacasa, ma basta! L’abbiamo capito! Non è forse meglio rimanere zitti piuttosto che dire cazzate su argomenti cosi importanti.

Infine, Ilenia Pastorelli ha voluto dire la sua riguardo i pregiudizi che l’hanno vista protagonista nel corso degli anni, soprattutto per via della sua partecipazione al Grande Fratello:

Avrei potuto deprimermi e mollare ma come dico sempre a quelle persone che vogliono fare il mio stesso mestiere si riesce a farlo solo se non si tiene conto di questi pregiudizi e non si seguono le regole.

