La storia di Irena Sendler arriverà sul grande schermo grazie a Gal Gadot, impegnata come protagonista e produttrice del film sull’attivista polacca

Nuovo progetto storico per Gal Gadot, che sale a bordo del film dedicato alla vita di Irena Sendler. La star di Wonder Woman, quest’estate, si era già unita a una miniserie targata Showtime nel ruolo di Hedy Lamarr, famosa attrice nonché inventrice, nota per il suo lavoro sui siluri radiocomandati. Ora, l’interprete israeliana darà volto a un’altra importante donna della Storia.

Attivista durante la Seconda Guerra Mondiale, Irena Sendler ha giocato un ruolo cruciale nel far fuggire bambini ebrei dal ghetto di Varsavia nel corso dell’Olocausto. Come ricorda lo United States Holocaust Memorial Museum, la donna permise a più di 2.500 bambini di scappare; fu successivamente catturata e condannata a morte dalla Gestapo, ma i suoi alleati riuscirono a farla evadere di prigione. La Sendler riprese quasi immediatamente il proprio lavoro e fu infine onorata con la medaglia ai Giusti tra le nazioni, assegnatale dallo Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Israele. Dopo una lunga malattia, l’attivista si è spenta nel 2008 a 98 anni.

La sceneggiatura di Irene Sendler sarà firmata da Juel Gillmer, che ha lavorato a serie TV quali The 100 e Into the Badlands. Nel frattempo, la scrittrice ha già debuttato nel mondo del cinema lavorando allo script di Harry Haft, altro biopic ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, incentrato sulla figura del famoso pugile polacco costretto a partecipare a incontri all’ultimo sangue durante il suo periodo nei campi di concentramento.