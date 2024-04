Inside Out 2: il regista conferma il taglio dell’emozione della Vergogna: “Non era divertente da guardare”

Riley è alle prese con alcune nuove emozioni in Inside Out 2 della Pixar, ma ce n'era una troppo pesante per essere inclusa.

Il mondo colorato e complesso delle emozioni prende vita nel sequel di Inside Out, ma non tutte le emozioni previste sono arrivate alla fine del film. Il regista Kelsey Mann ha confermato che una nuova emozione, la Vergogna, è stata tagliata dalla storia del film, poiché risultava essere troppo cupa e pesante per il tono complessivo del film animato.

Tra le emozioni di Inside Out 2 ci sarà l’Ansia, e non solo..

In un’intervista con TheWrap, Mann ha spiegato che la Vergogna era originariamente concepita come un’aggiunta al mix di emozioni rappresentate nel film. Tuttavia, il personaggio, descritto come grigio e dal “dall’aspetto piuttosto cupo”, è stato giudicato troppo deprimente per essere incluso nel sequel. Mann ha rivelato che, nonostante la Vergogna sia un’emozione reale e significativa nella vita di molte persone, la sua presenza in Inside Out avrebbe potuto lasciare gli spettatori a disagio e non avrebbe aggiunto al piacere complessivo dell’esperienza cinematografica.

“Non è stato divertente da guardare”, ha dichiarato Mann, spiegando la sua decisione di eliminare la Vergogna dal film. “Era troppo pesante. Sai quando vedi un bel film e dici: ‘Cavolo, era un film fantastico’. Vuoi vederlo di nuovo? ‘No, non proprio.’ Ci sono film così.”

Tuttavia, il regista ha sottolineato che il taglio della Vergogna non è stato una decisione presa alla leggera per i creatori di Inside Out, ma piuttosto una scelta volta a creare un’esperienza cinematografica più significativa e apprezzabile per il pubblico. Ha ribadito il suo desiderio di realizzare film che siano veramente significativi e che invitino gli spettatori a rivederli più volte, e ha sottolineato che il personaggio della Vergogna non avrebbe contribuito a raggiungere tale obiettivo.

Nonostante il taglio della Vergogna, il film include comunque una serie di nuove emozioni, tra cui l’Ansia, che è stata ritenuta più rilevante e universale rispetto alla Vergogna. Il direttore artistico e disegnatore dei personaggi di Inside Out, Jason Deamer, ha spiegato che l’ansia è una sensazione con cui tutti possono identificarsi, rendendola un’aggiunta significativa al film.

Leggi anche Inside Out 2: svelati i character posters di tutte le emozioni