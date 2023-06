Indiana Jones e il Quadrante del Destino: uno dei produttori spiega come il film unisce scienza e fantasia

Indiana Jones e il Quadrante del Destino è il recente film che porta, per l’ultima volta, il mitico Indy nel mondo cinematografico, con Harrison Ford (Blade Runner, Guerre Stellari) che segna la sua avventura finale nei panni del leggendario avventuriero armato di frusta. Il progetto, che vede alla regia James Mangold (Logan – The Wolverine, Ford vs. Ferrari), è stato presentato recentemente durante un fuori concorso al Festival di Cannes e a breve sarà disponibile nelle sale italiane. Mentre il lungometraggio, in realtà, è stato accolto in maniera piuttosto mista e tiepida, sia per quanto riguarda il pubblico che la critica, ecco che uno dei produttori del film, ovvero Frank Marshall, durante un’intervista per GamesRader, ha esplorato un concetto interessante dietro l’opera. Vi avvisiamo che stiamo per fare alcuni SPOILER sul progetto quindi, se non volete sapere proprio nulla della pellicola, vi invitiamo a non proseguire.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà presentato al Taormina Film Fest a fine giugno

Tornando a noi, Marshall ha spiegato come Indiana Jones e il Quadrante del Destino, riesce a coniugare, proprio grazie proprio al Quadrante del Destino, il mondo scientifico con quello fantasy.

“Il quadrante del destino è perfetto per noi perché è giunto il momento. È matematica e tempo. Cerchiamo sempre di avere una sorta di connessione archeologica e c’era sicuramente questo – c’è una mitologia nel quadrante del destino che esiste. Si è rivelata la cosa perfetta per questo film. Funziona nella trama perché è scientifica. Beh, immagino sia scientifico! Funziona davvero per quello che stiamo facendo e crea un sacco di grandi punti della trama. La domanda è, se puoi controllare il tempo, come in Ritorno al futuro, cambieresti le cose? E cosa significherebbe? Questa è una grande domanda per tutti, e certamente è nel film”.

Vi ricordiamo che Indiana Jones e il Quadrante del Destino è in arrivo nelle sale italiane il 28 giugno 2023 con la produzione affidata ad Amblin Entertainment e Lucasfilm.

Leggi anche Indiana Jones e il Quadrante del Destino: UCI Cinemas lancia un simpatico concorso