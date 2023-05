Indiana Jones e il Quadrante del Destino: il futuro della saga è nelle serie tv?

Indiana Jones e Il Quadrante del Destino è un lungometraggio decisamente molti importante visto che si tratta del quinto capitolo di uno dei franchise più importanti della storia del cinema, ma anche l’ultima pellicola in cui vedremo Harrison Ford (Blade Runner, Guerre Stellari) nella parte del mitico avventuriero e archeologo Indiana Jones. Il progetto, che è stato presentato in questi giorni, fuori concorso, al Festival di Cannes 2023, è diretto da James Mangold (Ford vs. Ferrari, Logan – The Wolverine) ed è stato accolto, per ora, dalla critica, in maniera piuttosto fredda, con molti giornalisti che hanno sottolineato che il film non riesce ad eguagliare lo splendore dei primi tre capitoli, I predatori dell’arca perduta (1981), Il tempio maledetto (1984) e L’ultima crociata (1989).

Indiana Jones e il Quadrante del Destino è in arrivo nelle sale italiane il 28 giugno 2023

Ebbene, nonostante è stato ribadito, più di una volta, che Indiana Jones e il Quadrante del Destino rappresenta l’addio del personaggio ecco che, in un recente intervento di Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm, al podcast di Entertainment Weekly Dagobah Dispatch (via Screen Rant), ha spiegato che in realtà un modo per continuare il franchise c’è, anche se probabilmente nessuno è d’accordo e ovviamente Harrison Ford rimane insostituibile.

“È l’ultima voce di Harrison. È così che guardiamo al franchise di Indy. Voglio dire, sinceramente, in questo momento, se dovessimo fare qualcosa, potrebbe essere in una serie televisiva lungo la strada, ma non stiamo facendo nulla per sostituire Indiana Jones. Questo è. Ci sono cinque film che ha fatto Harrison Ford. E Harrison è così specifico e così unico nel creare questo ruolo. Semplicemente, Steven [Spielberg] è d’accordo, semplicemente non lo faremmo.”

Il progetto, in particolare, vede la partecipazione anche di Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Toby Jones e molti altri ancora.

