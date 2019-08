Vi sveliamo in esclusiva su Cinematographe.it – FilmIsNow una clip tratta da Il Signor Diavolo, che vede il giovane protagonista Carlo al fianco del misterioso Emilio

Pupi Avati torna dietro la macchina da presa dopo Un ragazzo d’oro per dirigere l’horror Il Signor Diavolo, in arrivo nelle nostre sale il prossimo 22 agosto.

Ambientato in Veneto, tra i paesaggi lagunari, agli inizi degli anni Cinquanta, il film segue le vicende di un giovane e di un terribile omicidio, la cui vittima è un adolescente.

A vestire i panni del protagonista de Il Signor Diavolo è il giovane Filippo Franchini, mentre accanto a lui nel cast troveremo Gabriele Lo Giudice, Cesare S. Cremonini, Massimo Bonetti, Lino Capolicchio, Chiara Caselli, Gianni Cavina, Alessandro Haber e Andrea Roncato.

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più con la clip in esclusiva tratta dal film che mostra il giovane Carlo mentre va a casa del terribile Emilio per riferirgli un messaggio importante, tra atmosfere cupe e suggestioni spaventose.