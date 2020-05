C’è un nuovo film della serie Il pianeta delle scimmie nelle opere di Fox / Disney e il regista Wes Ball è stato intervistato da Discussing Film per offrire un aggiornamento sulla fase in cui si trova progetto

Il sito ha provato in tutti i modi ma non è riuscito a strappare troppi dettagli dalle labbra serrate del regista, che ha sottolineato di dover essere “attento” per paura di dire troppo, osservando che la segretezza che circonda il nuovo film de Il pianeta delle scimmie è all’incirca 100 volte più intensa di quanto non si stata per il suo ultimo progetto, lo sfortunato Mouse Guard.

A febbraio, Wes Ball ha twittato di essere “sicuro che l’eredità di Cesare continuerà”, ma cosa significa davvero? Che il nuovo film de Il pianeta delle scimmie non sarà un reboot diretto ma si prevede sarà una continuazione dei tre film che lo hanno preceduto – una quarta parte, se vogliamo – anche se questo franchise ha sempre evitato i titoli numerati. Quello che Ball ha detto, tuttavia, è che questo progetto potrebbe iniziare prima di quanto si possa pensare:

Abbiamo un gigantesco team artistico che sta realizzando alcune incredibili concept art. Abbiamo fatto in modo che la sceneggiatura continui ad andare avanti, ci vorrà il tempo necessario e quindi va tutto bene. Il pianeta delle scimmie si sta muovendo in avanti! Non solo, ma potremmo effettivamente essere relativamente presto in produzione virtuale perché è in gran parte un film CG.

Ball ha parlato di come è arrivato a dirigere il film, notando che si è davvero trattato della realizzazione del vecchio detto “si chiude una porta, si apre un portone“. Nello specifico, Disney ha staccato la spina a Mouse Guard a causa di un budget dichiarato di 175 milioni di dollari. Ball si è sicuramente abbattuto, ma si è rialzato presto, grazie alle sue relazioni con il regista della serie cinematografica Matt Reeves e il dirigente della Fox Steve Asbell.

È stato Asbell a scoprire Ball, consegnandogli il franchise di Maze Runner dopo essersi innamorato del suo cortometraggio Ruin, mentre Reeves era stato produttore di Mouse Guard e sapeva di cosa Ball fosse capace come narratore, nonché regista con un’esperienza solida sui prodotti a grande budget .

Quando Mouse Guard è saltato, mi è stato abbastanza rapidamente detto, ‘Senti, non faremo Mouse Guard, ma cosa faresti con Il pianeta delle scimmie?’ [Perché] stavamo usando lo stesso materiale, il stesso tipo di tecnologia, usavamo molte delle stesse persone coinvolte: avevo chiesto ad Andy Serkis di far parte del film. Quindi è stato piuttosto naturale.

Quando Ball sarà finalmente pronto per svelare Il pianeta delle scimmie 4 al mondo, spera che i fan lo vedranno sul più grande schermo possibile, e per allora si sente abbastanza sicuro di poterlo fare.

[Stiamo cercando di] creare cose interessanti che dovrebbero essere visualizzate sullo schermo più grande possibile. Ora potrebbe trascorrere del tempo prima che ciò accada ma saremo in grado di farlo di nuovo. Ma abbiamo ancora la speranza che dopo che tutto questo sarà finito, quando avremo trasmesso in streaming la nostra 100esima serie, saremo pronti per uscire e vivere nuovamente quell’esperienza insostituibile di vivere un sala buia tutti insieme, guardando film incredibili e stravaganti. Spero tanto che sarà di nuovo così.

