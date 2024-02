Il mondo dietro di te, Julia Roberts è rimasta disgustata da una scena: ecco quale!

Nel corso della sua lunga carriera nel mondo del cinema, Julia Roberts ha girato migliaia di scene. Niente, però, l’ha potuta preparare ad una sequenza di Il mondo dietro di te, il dramma thriller scritto e diretto da Sam Esmail e basato sull’omonimo romanzo del 2020 di Rumaan Alam. In una recente intervista rilasciata al Daily Mail, l’esperto di protesi dentali Gary Archer ha svelato che l’attrice è rimasta totalmente disgustata durante le riprese di una scena.

Julia Roberts e quella scena in Il mondo dietro di te che l’ha profondamente disgustata

La scena di Il mondo dietro di te che ha disgustato Julia Roberts è quella in cui il figlio del suo personaggio, Archie, inizia a togliersi i denti dalla bocca. Per rendere assolutamente credibile la sequenza, Sam Esmail si è avvalso proprio del lavoro di Gary Archer. “Povera Julia Roberts, ha lo stomaco delicato per l’horror odontoiatrico. Stava seduta lì mentre la facevamo, ripresa dopo ripresa, e la odiava”, ha dichiarato l’esperto di protesi dentali. In seguito, l’uomo ha spiegato come è riuscito a creare il disgustoso effetto visivo: “Le protesi dentali che si sganciano sono fissate con della cera, quindi ho dovuto reimpostarle per ogni ripresa”.

Nonostante Julia Roberts fosse disgustata, Gary Archer ha provato molta soddisfazione per il suo lavoro: “Julia diceva ‘Possiamo finire? Questa è la cosa più disgustosa che abbia mai visto’. Io dicevo ‘Suppongo che una carriera nel campo odontoiatrico non faccia per te, Julia’. Ero al settimo cielo, dal momento che il mio lavoro aveva un tale effetto su di lei. Adoro quando qualcuno si gira e dice che ciò che ho creato è da far venire il voltastomaco o che è orribile da guardare. Vedere tutti dire ‘è semplicemente disgustoso’ mi ha fatto pensare ‘Ben fatto!’“. Il mondo dietro di te è disponibile in esclusiva su Netflix.

Leggi anche La recensione del film