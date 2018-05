Hugh Jackman ha risposto alla possibilità di vederlo tornare al fianco di Ryan Reynolds nei panni di Wolverine, per un team-up con Deadpool

Hugh Jackman ha detto finalmente la sua sul franchise Deadpool e ha così risposto all’ipotesi di un team up con Wolverine.

Chi ha visto il primo film di Deadpool sa benissimo che l’eroe Marvel ha un debole per Wolverine. Non erano mancati omaggi e video spiritosi che avevano seguito la messa in onda del film, ed inoltre Ryan Reynolds non fa che ripetercelo in ogni modo.

L’attore americano sta provando in tutti i modi a convincere Hugh Jackman a riprendere i panni di Wolverine, uno dei personaggi più amati del mondo fumettistico, e non solo, che con Logan aveva ufficialmente voluto concludere la sua avventura cinematografica.

La settimana scorsa però Reynolds aveva parlato di un possibile ritorno di Wolverine sugli schermi per un probabile faccia a faccia con Deadpool, ma Jackman ha prontamente risposto in un video reso pubblico dalla ABC:

Potrei avere giusto un piccolo messaggio per Ryan. Ti voglio bene amico. Amo Deadpool. Non vedo l’ora di vedere il film. Sei uno dei miei migliori amici. Blake, la famiglia, tutto il pacchetto. Ma fai un passo indietro. E’ troppo, e non è sexy.

Insomma, sembra che Hugh non abbia proprio voglia di tornare a vestire i panni di Wolverine, ma magari il successo di Deadpool 2, già prevedibile da spoiler e marketing, gli farà cambiare idea.

Mentre siamo in attesa non ci resta che guardare il video delle dichiarazioni dell’unico e inimitabile Wolverine.