Henry Cavill gioca con la sua conoscenza nerd nella nuova foto dal set di The Witcher

Henry Cavill è pronto a tornare con la seconda stagione di The Witcher

Henry Cavill è un noto attore britannico dall’incredibile carriera che lo ha portato ad incarnare Superman all’interno del DCEU (in particolare in Man of Steel, Batman V Superman: Dawn of Justice e Justice League), ma anche Sherlock Holmes all’interno di Enola Holmes o anche Napoleon Solo in Operazione U.N.C.L.E. In tutto questo, il divo ha avuto anche il tempo di interpretare il cacciatore di mostri Geralt di Rivia nella serie televisiva Netflix The Witcher, inspirata all’omonima saga letteraria di Andrzej Sapkowski che ha dato vita anche ad una fortunata trilogia videoludica realizzata da CD Projekt RED.

Ad ogni modo, proprio la seconda stagione di The Witcher sta per sbarcare sulla piattaforma streaming sopracitata e lo stesso Henry Cavill, come riportato da Screen Rant, ci ha tenuto in maniera particolare a condividere un’immagine particolare dal set dello show fantasy. Tale foto, che è stata caricata dall’artista direttamente sul suo profilo personale Instagram, mostra il divo con il costume di Geralt, ma che, come dice lo stesso Cavill, non sembra propriamente appartenere al mondo di The Witcher ma a quello di Warhammer, noto gioco di ambientazione fantasy di cui l’attore, a quanto pare, è un grandissimo appassionato.

Non è la prima volta che Henry Cavill dà riprova della sua conoscenza della cultura pop: tempo fa, infatti, aveva condiviso un video con i suoi followers in cui montava il suo personale PC da gaming oltre ad aver dichiarato che durante la quarantena aveva giocato alla saga di The Witcher alla difficoltà massima. Insomma, un personaggio che ha molte passioni e che giustamente, quando ha un attimo libero, vuole celebrarle come meglio vuole, anche citandole in un post.

