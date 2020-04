Mentre tutti si chiedono chi sostituirà Hugh Jackman, un’immagine mostra Henry Cavill come nuovo Wolverine

Superman si prepara ad entrare nel Marvel Cinematic Universe. O meglio, a farlo sarà l’attore che lo interpreta, Henry Cavill. O meglio ancora, questo è quello su cui fantastica Boss Logic, digital artist autore di un’immagine condivisa nelle scorse ore su Instagram. Che gli X-Men entreranno a far parte dell’MCU appare ormai certo e questo non fa che alimentare le domande dei fan. Innanzitutto, ci si chiede come potranno integrarsi i mutanti nel mondo degli Avengers, considerando gli stili piuttosto distinti che caratterizzano le rispettive saghe Marvel. Poi, subito dopo, la questione ancora irrisolta che più sta a cuore alle persone riguarda colui che sostituirà Hugh Jackman per il ruolo di Wolverine. Inutile dire che, nel corso degli anni, l’attore australiano ha saputo mettere tutti d’accordo ed è riuscito a farsi amare completamente, soprattutto dopo l’interpretazione nel film Logan.

Bisogna quindi trovare un attore all’altezza che possa almeno replicare il successo del suo predecessore. Boss Logic ha quindi ben pensato di immaginare come sarebbe Henry Cavill, interprete di Superman, nei panni di Wolverine. Nell’opera vediamo Cavill con il torso ricoperto di graffi e ferite da armi da fuoco che lasciano intravedere le ossa di adamantio. Godetevi l’immagine di seguito e date spazio alla vostra fantasia riguardo all’ipotetico ingresso di Henry Cavill tra gli X-Men!