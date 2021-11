Harry Potter: J.K. Rowling non parteciperà alla reunion

J.K. Rowling non parteciperà alla mega reunion del cast di Harry Potter prevista su HBO Max, ma apparirà nel materiale d’archivio

I rapporti tra il cast dei fortunati film e l’autrice della saga da cui sono tratti si sono incrinati nel giugno del 2020. J.K. Rowling, famosa per le sue posizioni ugualitarie e inclusive, fu messa sotto torchio da social e stampa dopo le sue controverse affermazioni sul femminismo e la comunità trans. I tweet sono diventati celebri durante l’estate e hanno rappresentato un hot topic che i giovani Daniel Radfcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Ruper Grint (Ron Weasley) non potevano ignorare. Gli attori, interpreti del famoso Golden Trio, hanno preso le distanze da “mamma” Rowling, esponendosi a favore della comunità LGTBQI+.

J.K. Rowling, dunque, non si unirà allo storico cast di Harry Potter per la celebrazione del ventesimo anniversario dell’uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale (2001). HBO Max ha annunciato che Dan, Emma, Rupert e tutto il cast esteso si ritroverà in occasione dell’evento Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Il debutto è previsto per il 1 gennaio 2022. La mancata partecipazione dell’autrice e creatrice del magico mondo di Hogwarts è stata ufficializzata da una risorsa vicina alla scrittrice, informando la rivista PEOPLE. Tuttavia, J.K. Rowling apparirà in materiale audiovisivo d’Archivio. La situazione è divenuta chiara quando il suo nome non è apparso nel trailer dell’atteso evento.

La guerra di Tweet tra gli attori, ormai trentenni, e la Rowling ha marchiato a fuoco la storia di Twitter ma anche il cuore di molti fan accaniti del maghetto. L’artista si è difesa dalle pubbliche accuse scrivendo che “si rifiutava di inginocchiarsi ad un movimento che sta causando danno alle donne. Un movimento il cui scopo è erodere la “donna” come categoria politica e biologica. Offrendo, così, il fianco ai predatori come pochi movimenti prima”. La Rowling ha di recente pubblicato un nuovo libro per bambini, intitolato The Christmas Pig. Continua, inoltre, il suo lavoro sulla sceneggiatura del prossimo Animali Fantastici e dove trovarli.

