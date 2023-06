E se Harry Potter fosse stato girato in Italia? La parodia è esilarante!

In attesa di scoprire quale sarà il cast della serie tv annunciata da HBO Max, la saga di Harry Potter prende vita in una versione totalmente inedita grazie all’utilizzo dell’ormai nota e discussa intelligenza artificiale. Il creativo da milioni di visualizzazione su Youtube DemonFlyingFox ha immaginato la saga di J.K. Rowling in versione siciliana, a metà tra Il Gattopardo e Il padrino. Il risultato è a dir poco esilarante!

La parodia siciliana di Harry Potter: tutto merito dell’intelligenza artificiale!

Con una colonna sonora che ricorda molto le sonorità del maestro Ennio Morricone, la parodia si apre con Hagrid che rivela al maghetto: “Sei un mafioso, Harry”. Niente maghi e streghe quindi, ma solo clan malavitosi in lotta tra loro. Non a caso tutti i personaggi – dallo stesso Harry a Silente, da Draco a Bellatrix, da Piton al malefico Voldemort – indossano abiti che ricordano i mafia movie più cult della storia del cinema. Esilarante, poi, l’alterazione del celebre incantesimo proibito “Avada Kedavra“, che nella parodia siciliana di Harry Potter diventa “Avada Vendetta”.

Stando alle visualizzazioni (oltre due milioni in poco più di tre settimane) e ai commenti entusiasti, la parodia siciliana di Harry Potter è piaciuta molto, soprattutto ai fan della saga.