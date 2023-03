Guardiani della Galassia Vol. 3: apparsi i primi character poster [FOTO]

Guardiani della Galassia è sicuramente una delle saghe cinematografiche, facenti parte del Marvel Cinematic Universe, che più ha conquistato il cuore degli appassionati del mondo de La Casa delle Idee. È passato davvero tanto tempo dal debutto degli Avengers Galattici sul grande schermo, oramai risalente al 2014, ma la voglia di seguire le loro epiche gesta spaziali è rimasta la stessa, specialmente adesso che le loro avventure stanno per concludersi con il terzo capitolo del trittico, in arrivo tra qualche mese nelle sale di tutto il mondo. Un film, in realtà, di cui non sappiamo moltissimo oltre, chiaramente, alla presenza del tanto decantato Adam Warlock (che ha il volto di Will Poulter) e con un focus particolare sulla storia del procione Rocket (doppiato da Bradley Cooper).

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriva nelle sale italiane il 3 maggio 2023

Detto questo, come riportato dalla pagina Twitter Multiverse of Geek Madness, abbiamo visto i primi due poster di Guardiani della Galassia Vol. 3 relativi ai personaggi. Come mostrano gli scatti, che potete vedere qui sotto, sono in bella vista due simpatiche immagini che raffigurano il simpatico cane Cosmo (con la voce, in lingua originale, di Maria Bakalova) e anche Drax (Dave Bautista), in una posa davvero comica e surreale. Considerando quanto sono colorati e divertenti questi poster, non vediamo l’ora di vedere gli altri dedicati agli altri eroi del cinecomic.

Vi ricordiamo, tra l’altro, che Guardiani della Galassia Vol. 3, prodotto da Marvel Studios, è in arrivo nelle sale italiane il 3 maggio 2023 con la distribuzione di Walt Disney Studios Motion Pictures e la produzione esecutiva di Victoria Alonso, Louis D’Esposito, Simon Hatt, Nikolas Korda, Sara Smith. Il cast, invece, vede anche il coinvolgimento di Chris Pratt nella parte di Star Lord, Pom Klementieff nel ruolo di Mantis, Vin Diesel che doppia Groot, Zoe Saldana che incarna Gamora, Sean Gunn nelle fattezze di Kraglin, Karen Gillan nei panni di Nebula e molti altri ancora.