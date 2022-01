Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana ci svela i segreti di Gamora

Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbe arrivare nelle sale italiane a maggio 2023

Guardiani della Galassia Vol. 3 concluderà un IP molto importante dei Marvel Studios: gli Avengers galattici, infatti, hanno portato, grazie al tocco surreale e ambizioso di James Gunn, tanto successo alla Casa delle Idee e quindi ci auguriamo che il terzo ed ultimo film della saga chiuda in maniera dignitosa e spettacolare le avventure di Star-Lord (Chris Pratt) e soci. In tutto questo, allo stato attuale stanno andando avanti senza sosta le riprese della realizzazione che dovrebbe arrivare, salvo ritardi, il prossimo anno nelle sale di tutto il mondo.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è ancora per la maggior parte avvolto nel mistero, anche se sappiamo che all’interno del lungometraggio farà capolino un personaggio già introdotto in una delle scene dopo i titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 2 ovvero Adam Warlock. Sappiamo inoltre che uno degli attori presenti all’interno della serie Peacemaker, sempre realizzata da James Gunn, avrà un ruolo fondamentale anche nel film suddetto. Oltre a ciò, zero assoluto e difatti speriamo di scoprire novità il prima possibile. Nell’attesa, però, è giusto condividere un simpatico video che Zoe Saldana, che interpreta Gamora, ha condiviso sul suo profilo personale Instagram.

Si tratta di un filmato dietro le quinte proprio delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, che mostra l’attrice mentre si toglie il trucco da Gamora, appunto, per tornare alla vita di tutti i giorni. Il simpatico video, accompagnato da una musica rilassante, è messo in parallelo con la ripresa di di un animale che si insapona e si lava e l’effetto è realmente esilarante (lo trovate qui sopra). Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbe vedere la luce a maggio 2023 a meno che non ci siano degli slittamenti a causa di alcuni ritardi di produzione.