Godzilla vs Kong 2: svelati nuovi dettagli sul film e sull’inizio della produzione

Il sequel di Godzilla vs Kong ha trovato la location per le riprese

Sono stati resi noti nuovi dettagli sull’atteso sequel di Godzilla vs Kong, film di Legendary e Warner Bros. che l’anno scorso ha fatto jackpot al box office, conquistando critica e pubblico e imbastendo uno scontro tra Titani senza precedenti. Le riprese del sequel della Legendary Entertainment inizieranno entro la fine dell’anno in Australia. Si prevede che le riprese saranno effettuate a Gold Coast e in altre località dello stato del Queensland sudorientale. Godzilla vs Kong 2 sarà il terzo film della serie a esser girato in quella regione, dopo al primo capitolo dello scontro tra i due kaiju e Kong: Skull Island.

Il sequel, attualmente ancora senza un titolo ufficiale, riceverà ingenti incentivi dal governo per le sue riprese su suolo australiano, insieme a quelli dell’agenzia cinematografica statale Screen Queensland. Le due autorità hanno dichiarato che si aspettano che la nuova produzione genererà più di 119 milioni di dollari australiani nell’economia, impiegherà più di 500 attori e addetti alla troupe locali e che utilizzerà più di 750 comparse.

Per quanto riguarda la storia del film, al momento non sappiamo praticamente nulla. Non si sa se il nuovo film continuerà direttamente la storia di Godzilla vs Kong o se sarà una storia completamente nuova. Il blockbuster dello scorso anno si è concluso con una sorta di “pareggio” tra i due kaiju. Godzilla è tornato al suo solito nascondiglio oceanico, mentre Kong si è addentrato nelle profondità della Terra Cava per reclamare il suo legittimo territorio. Ma nessuna di queste creature conoscerà la pace finché l’umanità vorrà usarle.