George Clooney spiega perché ha rifiutato 35 milioni di dollari per un solo giorno di lavoro

George Clooney rivela che una volta ha rifiutato 35 milioni di dollari per un solo giorno di lavoro! Ecco il motivo dell’assurda decisione

L’attore, scrittore e regista George Clooney in una nuova intervista ha rivelato di aver respinto la proposta di apparire in una pubblicità di una compagnia aerea. Anche se la paga era buona. Molto buona. “Mi sono stati offerti 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro per uno spot di una compagnia aerea, ma ne ho parlato con Amal [sua moglie, l’avocata internazionale per i diritti umani] e abbiamo deciso che non ne valeva la pena”. Clooney ha affermato che sono giunti a quella decisione perché la compagnia aerea è associata a “un paese che, sebbene sia un nostro alleato, a volte è molto discutibile”. Diciamo che la star non sentirà la mancanza di quei 35 milioni di dollari dato che il suo patrimonio ammonta a 500 milioni.

Clooney è recentemente tornato a parlare del suo incidente in moto avvenuto in Sardegna nel 2018, criticando tutti coloro che erano più interessati a filmare e fare foto che a soccorrerlo. “Quando sei famoso e ti ritrovi sdraiato a terra in fin di vita per alcune persone sei solo intrattenimento e like facili per la loro pagina Facebook”. La star presto tornerà sulle scene con The Tender Bar, il suo nuovo film come regista. Basato sul libro autobiografico del giornalista premio Pulitzer JR Moehringer, il film ha come protagonista Ben Affleck nei panni di uno zio che diventa una figura paterna per il suo nipotino, in uno struggente dramma familiare ambientato negli anni ’70. The Tender Bar arriverà in streaming su Amazon Prime Video il 7 gennaio 2022.