George Clooney e quel terribile incidente in moto: “Credevo di morire”

George Clooney ricorda il suo incidente in moto del 2018 e di come le persone fossero più interessate a fare video e foto che alla sua salute

George Clooney ha creduto di morire. Il premio Oscar ha temuto che il suo incidente in moto del 2018 sarebbe stato il suo ultimo momento di vita. La star di film di successo come Gravity è recentemente tornata sull’argomento spiegando che era convinto di morire circondato da estranei che lo fotografavano e filmavano, invece di chiamare i soccorsi. “Quando sei sotto gli occhi del pubblico ti rendi conto che, quando sei sdraiato a terra sicuro che sia il tuo ultimo minuto di vita, per alcune persone sarà solo intrattenimento e like facili per la loro pagina Facebook”.

George Clooney, ora 60enne, stava guidando una moto in Sardegna, a 120 chilometri orari, quando un’auto ha invaso la sua corsia e lui è volato sull’asfalto. Fortunatamente per lui non si è trattato di un incidente mortale, anche se l’attore ha davvero creduto di star per morire. “Stavo aspettando che il mio interruttore si spegnesse”. Il regista dell’atteso The Tender Bar ha detto che, se potrebbe, tornerebbe indietro per schiaffeggiare le persone che si erano radunate intorno a lui per qualche like in più sui social.

Dopo lo schianto Clooney è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, riportando un “lieve trauma al bacino e contusioni a una gamba e a un braccio”. Una TAC ha rivelato l’assenza di fratture agli arti. Il regista si trovava in Italia per girare la miniserie Catch-22.