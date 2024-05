Garfield: Chris Pratt affronta i paragoni con Bill Murray e Lorenzo MusicGarfield 

Nel mondo del cinema, pochi personaggi sono così iconici e amati quanto Garfield, il gatto pigro e amante delle lasagne creato da Jim Davis. Con l’uscita del nuovo film Garfield: Il Film, la discussione sui confronti tra le interpretazioni di questo celebre felino è tornata a farsi strada, con Chris Pratt che si unisce al club degli attori che hanno dato voce a questo personaggio nel corso degli anni.

Garfield: il film vede Chris Pratt dare la sua interpretazione al gatto 20 anni dopo Bill Murray

Parlando con Moviefone, Pratt ha condiviso il suo approccio unico nel dare vita a Garfield, distinguendosi dalle interpretazioni passate di Bill Murray e Lorenzo Music. Il regista Mark Dindal ha incoraggiato Pratt a essere se stesso nel ruolo, sottolineando le similitudini tra l’attore e il carattere pigro e sarcastico del gatto. Pratt ha accolto questa direzione con entusiasmo, sentendosi onorato di essere stato scelto per interpretare il famoso felino.

Doppiare Garfield è stato per Pratt un’esperienza più agevole rispetto al suo ruolo come Mario nel film The Super Mario Bros., poiché non ha dovuto assumere un accento specifico e si è sentito più a suo agio nel dare voce al personaggio e, grazie alla fiducia del regista e alla sua capacità di portare il suo spirito nel ruolo, l’attore è riuscito a mantenere l’autenticità del personaggio mentre aggiungeva il suo tocco personale.

Nonostante le recensioni miste, Garfield: Il Film ha dimostrato di essere un successo al botteghino, guadagnando oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film vanta un cast di talento, tra cui Samuel L. Jackson, Harvey Guillén, Nicholas Hoult e altri ancora, che hanno contribuito a portare sullo schermo un’avventura divertente e ad alto rischio per il famoso gatto di casa.

Il film è stato distribuito in tutto il mondo, ottenendo un feedback positivo dal pubblico nonostante alcune critiche negative da parte dei critici. Grazie agli accordi siglati da Sony Pictures, Garfield: Il Film sarà disponibile su piattaforme come Disney e Netflix.

