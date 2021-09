Furiosa – il prequel di Mad Max: Fury Road arriverà più tardi del previsto

Furiosa è stato spostato di parecchio tempo sulla tabella di marcia

Furiosa, se vedete Mad Max: Fury Road (2015) di George Miller, è sicuramente uno dei personaggi più accattivanti dell’intero lungometraggio, se non il più interessante. La donna, interpretata da una straordinaria Charlize Theron, gioca un ruolo fondamentale nell’economia della storia, portando sul grande schermo una delle figure femminili maggiormente potenti degli ultimi anni di cinema. Non deve stupire quindi che lo stesso Miller ha deciso, tempo fa, di dedicare un’intera realizzazione a Furiosa, con la talentuosa Anya Taylor-Joy a prestare il volto ad una versione giovane della donna. Gli altri due membri del cast che sono stati annunciati sono Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II. In tutto questo non abbiamo molte informazioni in merito al progetto e purtroppo, di recente, sono emersi dei dettagli per nulla positivi.

Come riportato da Deadline (via ComicBook), infatti, Warner Bros. ha deciso di spostare la data di uscita della pellicola dal 23 giugno 2023 al 24 maggio 2024. Non è stato spiegato il motivo di questa scelta, ma probabilmente, visto gli ingenti mezzi produttivi e tecnici che serviranno per realizzare effettivamente il titolo, si sta ragionando per fare tutto al meglio, prendendo il tempo per necessario per partire con le riprese, visto che attualmente ci troviamo ancora in una fase iniziale di pre-produzione.

Ciò significa che altre notizie in merito a Furiosa tarderanno un po’ ad arrivare, ma considerando l’egregio lavoro fatto con Mad Max: Fury Road, non possiamo che essere fiduciosi nel risultato finale. A proposito della realizzazione, Miller ha dichiarato in un’intervista.