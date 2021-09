Free Guy – Eroe per gioco arriva a brevissimo su Star

Free Guy è arrivato nelle sale italiane l’11 agosto 2021

Free Guy – Eroe per gioco, nuovo lungometraggio diretto da Shawn Levy (Una notte al museo, Real Steel), ha portato sul grande schermo una storia davvero avvincente ma senza pretese che vede il mondo dei videogiochi come perfetto sfondo per una trama divertente e appassionante. Il protagonista Guy (interpretato da Ryan Reynolds) si accorge improvvisamente di essere parte di un videogame, con un ruolo secondario e decide di prendere le redini della sua vita, trasformandosi nell’eroe dell’avventura. La realizzazione, che ha avuto qualche problema per il rilascio a causa del Coronavirus, è sbarcata quest’estate in tutto il globo e si appresta anche a giungere su altri lidi.

Come riportato in un recente comunicato stampa, infatti, ci è giunta notizia dell’arrivo di Free Guy su Star, la sezione adult della piattaforma streaming Disney+, ovviamente senza nessun costo aggiuntivo. Gli utenti potranno godersi il film dal 29 settembre. Sicuramente un regalo incredibile da parte de La Casa di Topolino che tutte le famiglie possono celebrare comodamente sul divano di casa. Di seguito vi lasciamo, se vi può interessare, la sinossi della realizzazione.

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.

Free Guy – Eroe per gioco è prodotto da 20th Century Studios, 21 Laps Entertainment, TSG Entertainment, Berlanti Productions, Lit Entertainment Group e Maximum Effort con un cast composto, oltre che da Ryan Reynolds, da Jodie Comer nella parte di Milly, Joe Keery che incarna Keys, Lil Rel Howery che interpreta Buddy, Taika Waititi (Antwan) e molti altri ancora. Il titolo è arrivato nelle sale italiane nello specifico l’11 agosto 2021.

Leggi anche Box Office USA: Free Guy debutta al primo posto con un incasso al di sopra delle aspettative