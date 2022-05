Free Guy 2: il regista ci aggiorna sull’atteso sequel

Free Guy 2 è confermato, ma Shawn Levy è ancora criptico sul progetto

Free Guy – Eroe per gioco è un film comico che ha sorpreso inaspettatamente il pubblico e la critica: l’opera, diretta da Shawn Levy (The Adam Project, Una notte al museo) e che vede come protagonista il famoso Ryan Reynolds (Deadpool, Come ti ammazzo il bodyguard), racconta la vita di un personaggio non giocante di un videogioco che si rende conto di trovarsi in un universo virtuale e decide di prendere il controllo di questo mondo, diventando un eroe senza macchia e senza paura, anche se goffo.

Considerando il successo di Free Guy era inevitabile che venisse confermato un sequel della realizzazione che, nonostante non sia stato ufficializzato a livello progettuale, è stato annunciato da Levy in modo molto velato in questi mesi. Finalmente, dopo tanto tempo in cui non si è saputo più nulla della cosa, lo stesso film-maker, in un’intervista per Collider, ha spiegato che lui e Reynolds stanno aspettando il momento propizio per partire, anche se già ci sono delle idee concrete in cantiere. Di seguito, ecco le sue parole nel dettaglio.

Avevamo un’idea così chiara del tono, della storia, dei dettagli di Free Guy, ed entrambi abbiamo realizzato alcuni sequel nelle nostre vite, quindi sappiamo quanto sia difficile crearne uno degno. E quando saremo sicuri che sarà il tipo che faremo, allora lo faremo.

Free Guy – Eroe per gioco, prodotto da 20th Century Studios, 21 Laps Entertainment, TSG Entertainment, Berlanti Productions, Lit Entertainment Group e Maximum Effort, con la sceneggiatura ad opera di Matt Lieberman e Zak Penn. Il titolo, che vede nel cast anche la presenza di Jodie Comer nella parte di Millie/Molotovgirl, Joe Keery che incarna Keys, Lil Rel Howery che presta il volto a Buddy, Taika Waititi (Antwan) e molti altri. Il lungometraggio è disponibile su Disney+ dal 29 settembre 2021.

