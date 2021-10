Festa del Cinema di Roma 2021: il programma della 16esima edizione

Festa del Cinema di Roma 2021: svelati i protagonisti di quest’anno

La Festa del Cinema di Roma, come ogni anno, si appresta ad arrivare nella Capitale: l’evento, istituito ufficialmente nel 2006 e organizzato da Fondazione Cinema per Roma che vede come soci Roma Capitale, Regione Lazio, Provincia di Roma, Camera di commercio, Fondazione Musica per Roma e Istituto Luce Cinecittà, si tiene dal 14 al 24 ottobre 2021. Luogo scelto per la kermesse, l’Auditorium Parco della Musica e altri edifici satellite che garantiscono la possibilità di proiettare diverse opere così da avere un programma ricco e variegato.

Dopo un Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia particolarmente spumeggiante, anche la Festa del Cinema di Roma è pronta a sfoderare parecchie sorprese dal cilindro. La 16esima edizione vede Quentin Tarantino e Tim Burton come artisti designati a ricevere il Premio alla Carriera, The Eyes of Tammy Faye come film d’apertura, mentre Eternals chiude ufficialmente l’evento ed Alice nella Città, quest’ultima rassegna aperta da Ghostbusters: Legacy, in anteprima europea, all’Auditorium della Conciliazione. Di seguito trovate il programma completo, comunicato con una conferenza stampa ufficiale sulla pagina FB della Festa del Cinema di Roma, alle ore 12:00 di mercoledì 6 ottobre 2021.

Selezione ufficiale

The Eyes of Tammy Faye

The Young Lovers

L’arminuta

Becoming Costeau

Charlotte

Farha

Zlatan

The Lost Leonardo

Mediterraneo

Mi novia es la revolución

Nordsjøen

Passing

Una pelicula sobre Parejas

Promises

Sami

Terrorizers

Tusind Timer

Yi Miao Zhong

Yuni

Zgjoi

Cyrano

C’mon C’mon

Frank Miller – American Genius

Eventi speciali

Vita da Carlo

A casa tutti bene – La serie

E Noi come stronzi rimanemmo a guardare

Eugenio Scalfari

Marina Cicogna, la produttrice

Caterina Caselli – Una vita, cento vite

I fratelli De Filippo

JFK: Destiny Betrayed

JFK Revisited: Through the Looking Glass

Strappare lungo i bordi

Benny Benassi – Equilibrio

Scalfari, A Sentimental Journey

Incontri ravvicinati

Tim Burton (Premio alla Carriera)

Quentin Tarantino (Premio alla Carriera)

Zerocalcare

Zadie Smith

Marco e Antonio Manetti

Marco Bellocchio

Luca Guadagnino

Joe Wright

Peter Dinklage (solo online)

Claudio Baglioni

Frank Miller

Alfonso Cuarón

Jessica Chastain

Luciano Ligabue e Fabrizio Moro

Pre-aperture

Io sono Babbo Natale

Notti in bianco e baci a colazione

Se dicessimo la verità

Ionoi

Con il mare negli occhi

Retrospettiva dedicata ad Arthur Penn

Alice’s Restaurant

Bonnie and Clyde

Four Friends

Little Big Man

Mickey One

Night Moves

Penn & Teller Get Killed

Target

The Chase

The Left Handed Gun

The Miracle Worker

The Missouri Breaks

Mise en scène with Arthur Penn (a conversation)

Tutti ne parlano

Mothering Sunday

Red Rocket

Libertad

Duelli

Tim Burton vs Christopher Nolan

Brian De Palma vs William Friedkin

La famiglia contro I pugni in tasca

Dino Risi vs Michelangelo Antonioni

Amici miei vs Un sacco bello

La dolce vita vs Il sorpasso

Buoni e cattivi del cinema

Lars von Trier vs Michael Haneke

Agnès Varda vs Andrea Arnold

Cinema e traduzione: Sfida Infernale

Films of our lives

Pretty Woman

Don Camillo e L’Onorevole Peppone

Le barzellette

Il merlo maschio

Hoosiers

Notting Hill

Patakin

Riflessi

Città Novecento

Crazy for Football – Matti per il calcio

Fellini, Simenon – Con profonda simpatica e sincera gratitudine

Inedita

Muhammad Ali

No Tenemos Miedo

Stories of a Generation con Papa Francesco, Episodio 1

Treasure of his Youth: The Photographs of Paolo di Paolo

Restauri

C’eravamo tanto amati

Omaggi

Vitti d’arte, vitti d’amore

Essere Giorgio Strehler

Luigi Proietti detto Gigi

Onde radicali

Ciao, libertini! Gli anni Ottanta secondo Pier Vittorio Tondelli

Alice nella città – Film D’apertura

Ghostbusters: Legacy

Alice nella città – Concorso Young Adult

Anima Bella

Petite Maman

Belfast

Softie

Prayers for the stolen

Olga

My Sunny Maad

La Ruche

The Justice of Bunny King

Belle

Alice nella città – Fuori Concorso Young Adult

Cusp

Futura

Souad

The Crusade

Alice nella città – Proiezioni speciali Young Adult

Cow

Lamb

Alice nella città – Concorso Panorama Italia

Il Legionario

Brotherhood

Let’s Kiss (Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile)

Sacro Moderno

La tana

Takeaway

Mancino Naturale

Come prima

Corpo a corpo

War is Over

Alice nella città – Proiezioni speciali Panorama Italia

Sempre più bello

Anni da cane

Una notte da dottore

Un mondo in più

Alice nella città – Eventi speciali

La famiglia Addams 2

Ron – Un amico fuori programma

Lizzy e Red

Dear Evan Hansen

Time is Up

Puffins

Where is Anna Frank?

Alice nella città – Concorso Cortometraggi

Big

Destinata Coniugi Lo Giglio

Diorama

Gita di Famiglia

L’avversario

Lui

Motinos

Playground

Bicemo Najbolji

La Flûte enchantée

Alice nella città – Fuori concorso Cortometraggi

A fior di pelle

Capitan Didier

Georgia

I miei occhi

Tutù

Pillow

All night Long

Le buone maniere

Alice nella città – Eventi speciali

Figlie delle stelle

Una nuova voce

Alice nella città – Quei ragazzi

Tutta colpa del Paradiso

Amore Tossico

Alice nella città – Quei ragazzi Omaggio a Xhanfize Keko

Mimoza, the Spoilt Child

Beni Walkby Himself

Alice nella città – Quei ragazzi Omaggio a Dorota Kędzierzawska

Agnieszka

The egg

Gucia

Davils Davils

Crows

I Am

Tomorrow will be better

Alice nella città – Gli incontri

Dorota Kędzierzawska

Andrea Arnold

Céline Sciamma

Johnny Depp

Mamoru Hosoda

Francesco Munzi, Pietro Marcello e Alice Rohrwacher

Alice nella città – Sintonie

Atlantide

Costa brava

La ragazza ha volato

My Night

Cryptozoo

From the Wild Sea

Stop-Zemlia

Alice nella città – Serie

Happines

Sort of

Hamlet

