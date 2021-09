Eternals: Ikaris sarà il nuovo leader degli Avengers? Interviene Richard Madden

Eternals arriva nelle sale italiane il 3 novembre 2021

Eternals è il nuovo cinecomic co-scritto e diretto da Chloé Zhao (Songs My Brothers Taught Me, The Rider – Il sogno di un cowboy), recente vincitrice dell’Oscar con Nomadland che porta sul grande schermo un’alternativa ai Vendicatori, in un mondo, quello post-Endgame, dove gli eroi più potenti della galassia sono allo sbando, perlomeno i sopravvissuti. Ebbene, all’interno della realizzazione verranno introdotti Gli Eterni appunto, apparsi nei fumetti nel 1976 grazie a Jack Kirby: questi personaggi, frutto della macchinazioni dei Celestiali, sono semi-dei dagli incredibili poteri.

In Eternals, Richard Madden (Il Trono di Spade, Rocketman) interpreta Ikaris, il capo di questo potente team, che ha il potere di volare e lanciare raggi laser dagli occhi. In una recente intervista per Total Film, al divo è stato chiesto se in futuro potrebbe diventare il nuovo leader dei Vendicatori, sostituendo di fatto Iron Man e la risposta dell’attore è assolutamente dubbiosa.

Non lo so. So che è un buon leader e un buon soldato. Se questi sono due tratti di cui hai bisogno per guidare i Vendicatori, allora li ha. Ma non sarei in grado di prevederlo.

Ovviamente solo il tempo ci potrà dire se effettivamente Gli Eterni diventeranno a tutti gli effetti i sostituti degli Avengers. Eternals è scritto anche da Patrick Burleigh, Ryan Firpo e Matthew K. Firpo con un cast composto anche da Angelina Jolie nella parte di Thena, Kit Harington che presta il volto a Dane Whitman, Salma Hayek che incarna Ajak, Lauren Ridloff (Makkari), Kumail Nanjiani che interpreta Kingo e molti altri ancora. La realizzazione arriva nelle sale italiane il 3 novembre, mentre negli Stati Uniti D’America sarà distribuita due giorni dopo, il 5 dello stesso mese.

