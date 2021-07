Emma Marrone si mostra senza filtri sui social ed è pazzesca! [FOTO]

Oltre alla voce e alla presenza scenica, Emma Marrone gode di numerosi estimatori per la conclamata autenticità. Il carattere diretto della pop star italiana (nata a Firenze ma cresciuta in Puglia), mostrato anche sui social, la rende una figura in cui tante possono rispecchiarsi. A dispetto delle esperienze dure affrontate nel corso della propria vita, ha saputo conservare il sorriso. Tuttora rappresenta uno splendido esempio di positività, lanciando messaggi che esortano tutti quanti ad accettarsi e amarsi.

Emma Marrone in tutto il suo splendore, senza trucchi né fotoritocchi

Intervenuta sul suo profilo personale di Instagram, Emma Marrone ha scritto che la scelta migliore da compiere è essere fedeli a sé stessi. Di non usare filtri, barriere o cadere in pregiudizi. Ciò che conta è far vedere la vera natura, fino in fondo. A corredo delle belle parole tre scatti dove appare al naturale, senza trucchi o fotoritocchi. E non c’è che dire: il risultato è ugualmente pazzesco!

Nelle immagini condivise la cantante pugliese sfoggia un sorriso raggiante, la sua chioma bionda e la pelle al naturale, con un po’ di abbronzatura dopo alcuni giorni trascorsi in barca. La posizione presa dalla Brown rappresenta semplicemente l’ennesima conferma da parte dell’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, uno dei volti più affermati al giorno d’oggi.

Qualche settimana fa scriveva “l’ordine del giorno”: mangiare una frittura davanti al mare, lasciare che la salsedine si impossessasse del suo corpo. Per accompagnare l’intervento aveva caricato una fotografia scattata al mare in Salento. Il modo in cui gestisce i social è in primis basato sulla spontaneità: anche dai più piccoli dettagli si coglie la personalità di Emma Marrone.

