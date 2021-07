Elisabetta Canalis nuda su un tetto: i fan increduli per il topless super sexy! [FOTO]

La showgirl, modella e attrice italiana, con cittadinanza statunitense, ex velina di Striscia la notizia e conduttrice di numerosi programmi tv, è protagonista di una foto che, nel giro di poche ore, è inevitabilmente diventata virare. Pubblicata su Instagram l’immagine ha ricevuto più di 190.000 like, per non parlare dei commenti che si sono concentrati solo sul soggetto della foto, piuttosto che sul panorama che la Canalis non ha scelto casualmente, considerando che si tratta di una tra le foto più identificative di una terra come la Sardegna. Opinionista di Mai dire Martedì, conduttrice di Le Iene, il Festivalbar e il Festival di Sanremo, nonché giurata di Sanremo Young nel 2018, Elisabetta Canalis ha partecipato anche e una serie di film e numerose serie tv, tra cui le più note Carabinieri, Love Bugs e Leverage – Consulenze legali. Al centro dell’interesse di media e pubblico anche per le sue precedenti relazioni con il calciatore Christian Vieri e con la star di Hollywood George Clooney, la foto pubblicata su Instagram sembra studiata nei minimi dettagli.

Elisabetta Canalis e la Sardegna sullo sfondo

Seminuda, indossando solo lo slip del costume, Elisabetta Canalis sale sul tetto di una casa immersa nella ricca vegetazione che spesso precede le spiagge della Sardegna, tra granito e rocce, aree verdi e l’inconfondibile mare azzurro dell’isola. Con un cappello di paglia e del tutto a suo agio Elisabetta Canalis diventa così protagonista di una delle foto considerate “lo scatto più bello dell’estate 2021“. Seppur molti hanno paragonato l’immagine a quella di Alessia Marcuzzi sdraiata su uno scoglio, contesto e foto sono completamente diverse. Tra commenti e like, qualcuno si è anche chiesto il dietro le quinte della realizzazione di questo scatto: da “come ci sei salita?” a “non ti sei scottata i piedi sulle tegole?” fino a “dove stava il fotografo“, la Canalis ha risposto semplicemente con un “mi è successo tutto questo ma ci provavo dall’estate scorsa“. Si può dire che la determinazione dell’ex velina ha portato i suoi risultati.