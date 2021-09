Dune: il piano iniziale di Denis Villeneuve è andato in fumo

Dune è nelle sale italiane dal 16 settembre

Dune è uno dei progetti più attesi degli ultimi anni e, dopo tante tribolazioni a causa del Coronavirus, è finalmente possibile vedere alla luce in fondo al tunnel e, tra pochi giorni, avverrà il debutto del lungometraggio nelle sale italiane. Dopo un’accoglienza media al Festival di Venezia dove era in concorso, il titolo tenterà la distribuzione nei cinema, sperando che il pubblico possa accogliere in modo positivo la realizzazione così da garantire la prosecuzione della saga fantascientifica, che trae ispirazione dall’omonima serie letteraria di Frank Herbert.

Se però adesso stiamo attendo informazioni sul secondo capitolo di Dune, all’inizio, come ha rivelato lo stesso regista Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Arrival) in un’intervista a Variety, le cose non sarebbero dovute andare così. L’autore, infatti, aveva pensato inizialmente di girare, in modo parallelo, sia il primo lungometraggio che il sequel come già successo con altri prodotti illustri del mondo cinematografico come Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma e Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo, la trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli e molti altri.

Volevo all’inizio fare le due parti contemporaneamente. Per diverse ragioni, non è successo, e ho accettato la sfida di fare la prima parte e poi aspettare di vedere se il film avesse abbastanza risonanza. Mentre stavo facendo la prima parte, ci ho messo davvero tutta la mia passione, nel caso fosse l’unica. Ma sono ottimista.

Dune è prodotto da Warner Bros., Legendary Entertainment e Villeneuve Films con la sceneggiatura ad opera dello stesso Villeneuve ed Eric Roth e Jon Spaihts. Il cast, invece, è composto da Timothée Chalamet nella parte di Paul Atreides, Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac che incarna il Duca Leto Atreides, Jason Momoa che presta il volto a Duncan Idaho, Dave Bautista che interpreta Glossu Rabban, Josh Brolin (Gurney Halleck) e molti altri. La realizzazione è nelle sale italiane dal 16 settembre.