Seguire le orme di David Lynch non è mai un’ottima posizione in cui trovarsi, ma Dune non era un progetto al quale Denis Villeneuve era disposto a rinunciare. Il tanto discusso adattamento di Dune del 1984, per la regia di David Lynch, è stato ampiamente stroncato all’epoca e il regista ha perso così tanto controllo creativo sul progetto che ha chiesto di rimuovere del tutto il suo nome dal risultato finale.

In una nuova intervista con la rivista Empire, Denis Villeneuve ha affermato che il suo adattamento del film di Lynch significava che c’era spazio per lui per intervenire e renderlo la pellicola che il grande schermo merita.

“Sono un grande fan di David Lynch, lui è il maestro“, ha detto Villeneuve. “Quando ho visto Dune di [Lynch] ricordo di essermi emozionato ma la sua versione … ci sono parti che amo e altri elementi con cui mi sento meno a mio agio. Quindi è come, ricordo di essere stato parzialmente soddisfatto. Ecco perché pensavo tra me e me: “C’è ancora un film che deve essere girato su quel libro, solo una sensibilità diversa“.

In una delle prime interviste rilasciate da Villeneuve nel novembre 2017, è apparso chiaro che il suo adattamento sarebbe stato molto diverso da qualsiasi cosa Lynch avesse immaginato per il film del 1984. Come disse Villeneuve all’epoca: “Sono rimasto impressionato, ma non era quello che avevo sognato, quindi sto cercando di realizzare l’adattamento dei miei sogni. Non avrà alcun collegamento con il film di David Lynch. Torno al libro e attinga alle immagini che ho visualizzato quando l’ho letto. “

In quanto a Lynch, il regista di Velluto blu e Mulholland Drive ha rivelato ad aprile di non avere “alcun interesse” a vedere l’adattamento di Villeneuve. Non perché a Lynch non piaccia Villeneuve, è solo che girare Dune è stata una brutta esperienza per Lynch, tale da non permettergli di rivisitare quel mondo e i suoi personaggi.

“Lo dico sempre, Dune è un’enorme, gigantesca tristezza nella mia vita“, ha detto Lynch la scorsa estate durante la serata di apertura della sua mostra d’arte nel Regno Unito, “Non ho avuto un controllo finale su quel film. Il controllo creativo totale,non l’ho avuto. Il film non è il film che avrei fatto se avessi avuto il controllo finale. È un po’ una tristezza.”

La Warner Bros. sta attualmente per far uscire Dune di Villeneuve nelle sale il 18 dicembre.

