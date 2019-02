La partenza di Dragon Trainer – Il mondo nascosto è ottima soprattutto all’estero con 40 milioni di dollari incassati

Il terzo capitolo del franchise Dragon Trainer sta davvero facendo faville in sala: il film d’animazione targato di Universal Pictures e DreamWorks è uscito al cinema da pochissimi giorni (dal 31 gennaio) ed è subito volato in cima al botteghino internazionale. Sono 23 i paesi esteri in cui Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto è uscito, guadagnando nel girono di apertura di programmazione 40,2 milioni di dollari. Oggi ha totalizzato 84,4 milioni di dollari all’estero ben prima del lancio del film in Nord America, che avverrà il prossimo 22 febbraio.

Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto ha visto la migliore performance in Messico, debuttando con 7,7 milioni di dollari, seguita dal Regno Unito ($ 6,8 milioni), dalla Corea ($ 4,6 milioni) e dall’Italia ($ 3,4 milioni). L’ultimo capitolo della trilogia ha raccolto il plauso della critica e attualmente detiene il 98% di giudizi positivi sul sito Rotten Tomatoes. È la prima opera cinematografica ad essere distribuita da Universal da quando la casa madre dello studio, NBCUniversal, ha acquisito DreamWorks Animation nel 2016. I primi due film sono stati pubblicati dalla 20th Century Fox e hanno incassato oltre $ 1 miliardo combinati al botteghino globale.