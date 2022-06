Doctor Strange nel Multiverso della Follia: nelle nuove foto, il protagonista è impegnato in uno scontro aereo!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà nei cinema tra poco

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è in procinto di arrivare nelle sale di tutto il mondo: il lungometraggio, che rappresenta il ritorno del noto Sam Raimi (La casa, L’armata delle tenebre) sulla scena, sia come regista che come autore di cinecomic (dopo l’apprezzata trilogia di Spider-Man arrivata tra il 2002 e il 2007). All’interno dell’opera, il nostro stregone preferito avrà a che fare con le conseguenze del suo incantesimo eseguito all’interno di Spider-Man: No Way Home, in cui ha tentato in tutti i modi di far dimenticare a tutti l’identità di Peter Parker.

Ebbene, sono trapelate alcune recenti foto di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, grazie ad Empire (via Binge Watch This) che mostrano non solo, in nuovi scatti, Wong (Benedict Wong) e America Chavez (Xochitl Gomez), ma anche una fotografia di Benedict Cumberbatch mentre è sospinto a mezz’aria con un macchinario e sta per lanciare un incantesimo. Sicuramente questa scena sarà interessante e coinvolgente e vedrà il protagonista scontrarsi con una terribile minaccia a qualche metro da terra. Detto questo, anche tenendo in considerazione questo recente materiale fotografico, abbiamo davvero parecchie informazioni su questo titolo, che sembra volerci stupirci a tutti i costi.

Doctor Strange Nel Multiverso della Follia è prodotto da Marvel Studios con la produzione esecutiva di Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson, Jamie Christopher, Louis D’Esposito. Il cast, invece, vede il coinvolgimento anche di Elizabeth Olsen nella parte di Wanda Maximoff, Chiwetel Ejiofor che incarna Karl Mordo, Rachel McAdams che torna nei panni della Dr. Christine Palmer e molti altri ancora. Vi ricordiamo che l’opera arriverà nei cinema italiani il 4 maggio 2022 in Italia, con la release negli Stati Uniti che è fissata per il 6 maggio.