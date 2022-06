Doctor Strange: i The Jackal e la parodia di Spider-Man. L’incantesimo di Ciro è indimenticabile [VIDEO]!

Ciro Strange prova a cancellare gli ultimi due anni di pandemia come Benedict Cumberbatch in Spider-Man: No Way Home.

Doctor Strange con un incantesimo “cancella” gli ultimi due anni: i The Jackal, come tutti, hanno visto Spider-Man: No Way Home un po’ troppe volte!

Doctor Strange o, per meglio dire, Ciro Strange appare in un nuovo, esilarante video filmato The Jackal per salvare il mondo dalla pandemia da Covid-19, dalla guerra e da tutti gli orribili avvenimenti che si sono abbattuti sul mondo negli ultimi due anni! O – se non proprio cancellarli dalla realtà – il video dei comici napoletani vuole provare a far dimenticare a tutti le catastrofi che hanno piagato la Terra dall’inizio del 2020 fino ad oggi.

Il 2020 si prospettava come un anno diverso dagli altri già dall’inizio: come dimenticare la devastazione degli incendi in Australia, la morte terribile del giocatore di basket Kobe Bryant, l’allagamento di Venezia a causa del fallito funzionamento del Mose? E poi, ancora, il covid, la morte di molteplici personaggi famosi dello spettacolo, le elezioni americane ed infine la ciliegina sulla torta: la guerra! Insomma, da far dimenticare al mondo il Doctor Strange aka Ciro Strange ha davvero tanto. Come in Spider-Man: No Way Home, anche Aurora Leone, Fru, Claudia e il resto dei The Jackal hanno pensato che rimuovere dalle memorie di tutti gli ultimi due anni non sarebbe poi così male.

Ma siamo sicuri che vada la pena cancellare proprio tutto? Come fa notare Fru – che interrompe Ciro Strange come Peter Parker interrompe Doctor Strange in Spider-Man – in questi due anni ci sono state anche cose belle da festeggiare, ricordare. Come si può cancellare, ad esempio, la vittoria della Nazionale Italiana di Calcio agli Europei contro l’Inghilterra? La crisi, insomma, è tanta. Ma moltissimi cose – tra cui gli esami di Aurora, Claudia che impara a fare la pizza fatta in casa, povero gabbiano, l’Eurovision, gli Europei – non sono cancellabili. La vita, insomma, è bella anche nella sua imperfezione. L’unica cosa che Fabio proprio eliminerebbe? I poké!