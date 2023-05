Deadpool 3: nuovi X-Men in arrivo?

Deadpool (vero nome: Wade Wilson) è uno dei personaggi più importanti dell’universo de La Casa delle Idee. In particolare parliamo di un antieroe che ha debuttato nei fumetti negli anni Novanta che ha la particolarità di rompere continuamente la Quarta Parete oltre a fare battute scanzonate e creare scompiglio nel mondo supereroistico Marvel. Finalmente, dopo tanto tempo, ecco che nel 2016 questa bizzarra figura è stata lanciata la cinema con un primo film che ha visto la luce nel 2016 grazie alla regia di Tim Miller (Love, Death & Robots) e Ryan Reynolds (Maial College, Buried – Sepolto) che ha invece incarnato il personaggio. Dopo il grande successo del primo capitolo, anche il sequel, uscito nel 2018, ha ugualmente conquistato il pubblico e critica.

Deadpool 3 è in arrivo a novembre 2024 nelle sale americane

Finalmente, dopo diversi rallentamenti a causa del Coronavirus, ecco che Deadpool sta per tornare con il terzo capitolo, che stavolta vede dietro la macchina da presa Shawn Levy (Free Guy – Eroe per gioco, Una notte al museo). Mentre il progetto è in produzione da poco tempo, alcuni rumors molto interessanti stanno arrivando in questi giorni ed uno in particolare ha catturato la nostra attenzione. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter CanWeGetSomeToast (via Heroic Hollywood), nel film potrebbero apparire tre mutanti degli X-Men che potrebbero fare compagnia al già confermato Wolverine di Hugh Jackman. Si tratta in particolare di Ciclope, Tempesta e Jean Grey rispettivamente interpretati da James Marsden, Halle Berry e Famke Jannsen. Ciò, in realtà, è perfettamente in linea con una recente foto, pubblicata su Instagram, della stessa Berry che sembrava suggerire un collegamento proprio con Deadpool 3.

Mentre attendiamo nuovi dettagli in merito alla vicenda, vi ricordiamo che la pellicola dovrebbe arrivare nelle sale americane a novembre 2024 con la produzione di Marvel Studios e Maximum Effort e la sceneggiatura di Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e gli stessi Reynolds e Levi.

