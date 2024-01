Deadpool 3: Hugh Jackman condivide fieramente un nuovo video di allenamento!

L'attore sta tornando in forma per ricoprire, ancora una volta, il ruolo di Wolverine.

Deadpool è uno dei personaggi più iconici del mondo dei fumetti: stiamo parlando di un vigilante che ha cambiato la vita a molti grazie al suo stile eclettico, alla possibilità di rompere la quarta parete e anche soprattutto per il suo umorismo dissacrante che talune volte si avvale di continue citazioni al mondo della cultura pop. Insomma, una figura di riferimento per La Casa delle Idee che, nel corso del tempo, ha infiammato le pagine di tante testate e che, dal 2016, ha anche attraversato il grande schermo grazie all’ingegno di Tim Miller (Love, Death & Robots, Terminator – Destino oscuro) che ha creato un perfetto adattamento che poi ha posto le basi per i due capitoli successivi.

Deadpool 3 è in arrivo nell’estate del 2024

Mentre Deadpool 2 è, paradossalmente, andato meglio del precedente grazie agli incassi ottenuti e un’accoglienza positiva da parte del pubblico, ecco che il terzo capitolo è in fase di realizzazione, con qualche ritardo sulla tabella di marcia a causa degli scioperi degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood che hanno contribuito attivamente a rallentare la produzione di molti titoli. Detto ciò, all’interno della pellicola, ci sarà il grande ritorno di Wolverine, apparentemente scomparso all’interno di Logan – The Wolverine (2017) e ora ricomparso per apparire per la prima volta nell’MCU.

Chiaramente, per diventare ancora una volta il celebre mutante nerboruto e muscoloso, proprio Hugh Jackman, in concomitanza con le riprese di Deadpool 3, sta seguendo un regime di allenamento molto serio e intenso, in maniera tale da tornare non solo in forma, ma di spaccare tutto, con un fisico sempre più scolpito. Nello specifico, direttamente sul suo profilo personale Instagram, l’attore ha condiviso un nuovo video workout (ripreso da Deadline) in cui si cimenta con un esercizio con i manubri, al suono di Rock ‘n’ Roll (Part 2) di Gary Glitter, celebre canzone contenuta all’interno di Joker (2019).

Leggi anche Deadpool 3: nella nuova immagine promozionale, Wolverine indossa il costume completo!