La piattaforma RaiPlay metterà a disposizione degli utenti di tutto il Mondo i cortometraggi candidati ai premi David di Donatello 2020

I cortometraggi candidati ai David di Donatello 2020, da domani 15 giugno fino al 21 giugno 2020, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Fare Cinema, saranno disponibili in streaming e in versione sottotitolata in tutto il mondo attraverso la piattaforma digitale RaiPlay. Si tratta di cinque corti, compreso il vincitore Inverno diretto da Giulio Mastromauro, che saranno sottotitolati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione in lingua inglese, francese e spagnola e saranno visibili sulla piattaforma Rai Play anche all’estero per tutta la durata della rassegna.

L’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, per celebrare la Giornata Mondiale del Cinema Italiano, che si terrà il 20 giugno e si inserisce all’interno dell’iniziativa, intende dare voce al nostro miglior cinema attraverso la diffusione, anche al di fuori dei confini nazionali e con il supporto dei sottotitoli, dei migliori cortometraggi della passata stagione.

Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia, ha dichiarato.

Come Accademia del Cinema italiano – Premi David di Donatello siamo particolarmente felici e onorati di poter presentare la nuova generazione di giovani registi attraverso la cinquina finalista dei corti e di farlo su scala internazionale grazie al supporto della Farnesina. Per noi un segnale importante di futuro.

Questi i cortometraggi disponibili con sottotitoli dal 15 al 21 giugno 2020 su Rai Play: Baradar di Beppe Tufarulo, Il nostro tempo di Veronica Spedicati, Inverno di Giulio Mastromauro, Mia sorella di Saverio Cappiello, Unfolded di Cristina Picchi.

Fare Cinema, che quest’anno giunge alla sua terza edizione, è un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con la collaborazione di MIBAC, ANICA e Istituto Luce-Cinecittà.

